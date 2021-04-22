Найкращий юрист Tesla Алан Прескотт звільнився з компанії, яка виробляє електромобілі. Натомість почав працювати у Luminar Technologies. Це стартап, який розробляє лазерні датчики для самокерованих автомобілів.

Прескотт виконував обов'язки генерального радника Tesla з 2019 року. Тепер він буде головним юридичним консультом Luminar – компанії мільярдера Остіна Рассела.

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Досвід Прескотта

У своїй кар'єрі Прескотт працював над кількома проєктами, що стосуються автономних транспортних засобів. До перебування в Tesla він провів десять років у Ford.

Також пізніше він працював старшим радником підрозділу автономного водіння Uber.

"Прескотт розуміє виклики та нюанси роботи як у просторі автономного водіння, так і в автомобільній промисловості ширше. Ми сподіваємось на його розуміння та досвід, продовжуючи масштабувати наш бізнес та пришвидшувати розширення нашого продукту та комерційних дорожніх карт", – сказав мільярдер Остін Рассел.

Маск критикував Luminar

Генеральний директор Tesla Ілон Маск завжди критикував технологію, яку використовує Luminar. Ще у 2019 році Маск описав технологію Luminar, як "приречену". Водночас зауважив, що Tesla покладається на набір зовнішніх камер та інших датчиків для своїх зусиль з автономним керуванням.

Важливо! Прескотт – не єдиний головний керівник, який нещодавно приєднався до Luminar. Наприклад, Трей Кемпбелл – колишній керівник відносин з інвесторами в Intel – тепер керуватиме відносинами з інвесторами Luminar.

Коротко про Luminar та Остіна Рассела