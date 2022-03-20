Деталі про програму підтримки бізнесу розповів у відеозверненні заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє 24 канал.

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Комплексна програма підтримки бізнесу

За дорученням президента ми розробили комплексну програму підтримки бізнесу в Україні для того, щоби підприємства поступово відновлювали свою роботу, щоб зберігали та створювали нові робочі місця,

– зазначив Шурма.

Він додав, що при розробці програми зосередилися на елементі податкової реформи – запровадили спрощену систему оподаткування. Бізнес з оборотом до 10 мільярдів може перейти на систему та сплачувати замість податку на додану вартість та податку та прибуток лише податок з обороту в розмірі 2%, що є одним із найнижчих податків у світу.

Друге завдання – наповнення бізнесу ліквідністю та коштами. "Ми розробили програму підтримки малого та середнього бізнесу, щоб бізнес міг отримати кредити до 60 мільйонів гривень майже під 0% ставки у період воєнного стану та під 5% – після його скасування", – додав представник ОП. Це дасть можливість бізнесу отримати обігові гроші та перезапустити свою роботу.

Також зосередилися на спрощенні дозвільних процедур та здійсненні перевірок. "На період воєнного часу зупиняють майже всі перевірки", – повідомив Шурма. 95% всіх дозвільних документів переводять у декларативну форму. Це означає, що для отримання дозволу тепер достатньо просто подати заявку.

Крім того, працюють над спрощенням перетину кордону. Адже потрібно наповнювати полиці магазинів товарами, насамперед продуктами. Тому створили режим "відкритої митниці". З території Євросоюзу автомобілі без зупинки зможуть проїжджати на територію України без сплати додаткових податків.

Звернення заступника глави ОП Ростислава Шурми: дивіться відео