Що заважає українському бізнесу розвиватись та які у нього перспективи: цікаве опитування

Американська торговельна палата в Україні (ACC) провела опитування серед 100 керівників та топменеджерів компаній-членів палати. Воно має на меті ознайомити із сучасними бізнес-трендами, інвестиційним кліматом, окреслити основні проблеми та перешкоди для ведення бізнесу, а також визначити ключові пріоритети діяльності українського уряду.

Опитування "Бізнес-клімат в Україні: пост-пандемічний горизонт" тривало з 25 серпня по 15 вересня 2021 року. Респонденти спрогнозували дохід, кількість працівників та інвестиції їхніх компаній, а також назвали головні перешкоди, які заважають бізнесу в Україні розвиватись.

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Що відомо про Американську торговельну палату

Американська торговельна палата в Україні (ACC) – одна з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій, що об'єднує найбільші компанії з понад 50 країн світу, які працюють в Україні. ACC виступає голосом великих інвесторів, які працюють на території нашої держави, а також залучає нових інвесторів на вітчизняний ринок.

Результати опитування

Фінанси та інвестиції

90% представників бізнес-спільноти дають оптимістичний прогноз щодо фінансового стану своїх компаній на кінець 2021 року:

62% досягнуть запланованих фінансових результатів;

28% досягнуть більшого, ніж було заплановано;

10% заявляють, що не зможуть досягнути бажаних фінансових показників.

Респонденти також спрогнозували дохід, кількість працівників та інвестицій їхніх компаній на кінець 2021 року:

59% опитаних вказали про збільшення доходів, а 5% прогнозують зменшення прибутків;

52% зазначили, що кількість працівників у їхній компанії залишається незмінною, коли 42% планують збільшити кількість працівників;

35% прогнозують збільшення інвестицій, а 10% – зменшення.

У порівнянні з 2020 роком, 65% членів палати відзначають збільшення доходів, 46% – збільшення кількості працівників, а 37% – збільшення інвестицій.

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Пріоритети, проблеми та занепокоєння

93% представників бізнес-спільноти наголосили, що впровадження ефективної судової реформи, верховенство права, справедливе правосуддя та викорінення корупції – це перший пріоритет для уряду України задля економічного зростання, покращення бізнес-клімату та залучення прямих іноземних інвестицій.

Серед інших важливих стратегічних кроків опитані назвали:

гарантування справедливої, рівноправної, прозорої податкової політики і чесної конкуренції ( 52% );

); забезпечення макроекономічної стабільності та продовження співпраці з МВФ ( 26% );

); передбачуваність нормативно-правового середовища для інвесторів ( 23% );

); посилення захисту інвестицій та прав власності (21%).

Найбільше перешкод для діяльності та розвитку бізнесу в Україні, на думку респондентів, створюють:

суди – 56%;

правоохоронні органи – 32%;

олігархи – 28%;

податкові органи – 28%.

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Найбільші занепокоєння топменеджерів та керівників підприємств протягом наступних шести місяців такі: