Що заважає українському бізнесу розвиватись та які у нього перспективи: цікаве опитування
Джерело:ACC
Американська торговельна палата в Україні (ACC) провела опитування серед 100 керівників та топменеджерів компаній-членів палати. Воно має на меті ознайомити із сучасними бізнес-трендами, інвестиційним кліматом, окреслити основні проблеми та перешкоди для ведення бізнесу, а також визначити ключові пріоритети діяльності українського уряду.
Опитування "Бізнес-клімат в Україні: пост-пандемічний горизонт" тривало з 25 серпня по 15 вересня 2021 року. Респонденти спрогнозували дохід, кількість працівників та інвестиції їхніх компаній, а також назвали головні перешкоди, які заважають бізнесу в Україні розвиватись.
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Що відомо про Американську торговельну палату
Американська торговельна палата в Україні (ACC) – одна з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій, що об'єднує найбільші компанії з понад 50 країн світу, які працюють в Україні. ACC виступає голосом великих інвесторів, які працюють на території нашої держави, а також залучає нових інвесторів на вітчизняний ринок.
Результати опитування
Фінанси та інвестиції
90% представників бізнес-спільноти дають оптимістичний прогноз щодо фінансового стану своїх компаній на кінець 2021 року:
- 62% досягнуть запланованих фінансових результатів;
- 28% досягнуть більшого, ніж було заплановано;
- 10% заявляють, що не зможуть досягнути бажаних фінансових показників.
Респонденти також спрогнозували дохід, кількість працівників та інвестицій їхніх компаній на кінець 2021 року:
- 59% опитаних вказали про збільшення доходів, а 5% прогнозують зменшення прибутків;
- 52% зазначили, що кількість працівників у їхній компанії залишається незмінною, коли 42% планують збільшити кількість працівників;
- 35% прогнозують збільшення інвестицій, а 10% – зменшення.
У порівнянні з 2020 роком, 65% членів палати відзначають збільшення доходів, 46% – збільшення кількості працівників, а 37% – збільшення інвестицій.
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Пріоритети, проблеми та занепокоєння
93% представників бізнес-спільноти наголосили, що впровадження ефективної судової реформи, верховенство права, справедливе правосуддя та викорінення корупції – це перший пріоритет для уряду України задля економічного зростання, покращення бізнес-клімату та залучення прямих іноземних інвестицій.
Серед інших важливих стратегічних кроків опитані назвали:
- гарантування справедливої, рівноправної, прозорої податкової політики і чесної конкуренції (52%);
- забезпечення макроекономічної стабільності та продовження співпраці з МВФ (26%);
- передбачуваність нормативно-правового середовища для інвесторів (23%);
- посилення захисту інвестицій та прав власності (21%).
Найбільше перешкод для діяльності та розвитку бізнесу в Україні, на думку респондентів, створюють:
- суди – 56%;
- правоохоронні органи – 32%;
- олігархи – 28%;
- податкові органи – 28%.
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Найбільші занепокоєння топменеджерів та керівників підприємств протягом наступних шести місяців такі:
- можливість чергового локдауну – 61%;
- геополітична невизначеність – 53%;
- загострення конфлікту з Росією – 39%;
- неможливість досягнення прогнозованих фінансових результатів – 29%;
- безпека співробітників – 22%;
- неможливість інвестувати – 16%.