Аналітики оприлюднили новий прогноз щодо продажів iPhone у 2021 році. Відомо, що попит на смартфони буде рости, однак річні продажі у підсумку будуть не такими великими, як очікують.

Про це розповів аналітик Саміка Чаттерджі з фірми JPMorgan. Варто зауважити, що раніше його прогноз був іншим.

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Спочатку Саміка Чаттерджі запевняв, що у 2021 році компанія зможе продати 236 мільйонів одиниць iPhone. Тепер він змінив свій прогноз. Наголосив, що Apple продасть приблизно 230 мільйонів своїх смартфонів.

Однак навіть цей прогноз є успішним, адже він на 13% більший, ніж були продажі у 2020 році.

Чому аналітик змінив прогноз

Головна причина того, що аналітик вирішив переглянути прогноз – скорочення поставок iPhone 12 Pro. Ще одна причина – низькі продажі iPhone 12 mini.

Довідка. Apple перенесла офіційну презентацію нової лінійки iPhone 12 через коронавірус. Відомо, що випуск молодшої моделі лінійки відкласти ще на місяць. Детальніше – читайте тут.

За словами Саміки Чаттерджі, саме ці дві нові моделі мають досить слабкий попит. Це пов'язують зі зниженням продажів в Китаї і зменшенням інтересу до мереж 5G.

Аналітик підозрює, що через малий інтерес клієнтів до лінійки iPhone 12 Apple може взагалі припинити виробництво iPhone 12 mini у другому кварталі 2021 року.