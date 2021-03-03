Продуктовий сервіс Instacart став одним з найдорожчих стартапів у США

Американський продуктовий сервіс Instacart став одним з найдорожчих стартапів у Сполучених Штатах Америки, привернувши новий раунд інвестицій. Instacart оцінили у 39 мільярдів доларів.

Варто зазначити, що така оцінка – вдвічі більша, ніж була у сервісу напередодні.

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Серед інвесторів останнього раунду:

Andreessen Horowitz;

Sequoia;

D1 Capital Partners та інші.

Зараз компанія готується до IPO. З оцінкою в 39 мільярдів доларів Instacart – другий найдорожчий стартап в США. На першому місці – SpaceX. Його оцінили у 74 мільярди доларів.

Сервісу Instacart вдалося залучити 265 мільйонів інвестицій, тому його оцінка подвоїлася. Цікаво, що сервіс подвоїв свою оцінку не вперше. Восени 2020 року проєкт залучив 200 мільйонів доларів. Тоді його оцінили у 17,7 мільярда доларів.

У чому успіх бізнесу

Зростання продуктових сервісів у 2020 році пов'язують саме з пандемією. Річ у тім, що американці сидять вдома через карантинні обмеження, а тому частіше замовляють продукти, щоб не виходити в магазини.

Instacart – що це

Це сервіс доставки продуктів – він працює у США та Канаді. В Америці Instacart є у кожному четвертому місті, а загалом – у 5,5 тисячах населених пунктів.

У компанії працює приблизно 300 тисяч кур'єрів.