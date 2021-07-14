Пандемія COVID-19 негативно вплинула на продажі напоїв 7Up, Mountain Dew і інших газировок американського гіганта харчової індустрії. Обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, стримували масові візити споживачів до барів, стадіонів та інших громадських закладів, де продаються напої PepsiCo.

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Вакцинація та зняття обмежень допомогли PepsiCo

Вакцинація проти COVID-19 і послаблення обмежень, введених на період пандемії, допомогли PepsiCo збільшити продажі в другому кварталі значно швидше, аніж очікувалося. Продаж напоїв компанії у Північній Америці зріс на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли готельний сектор страждав від масового закриття та обмежень по заповненню готелів клієнтами.

Лише продажі солоних закусок не постраждали внаслідок пандемії, коли споживачі запасались чипсами Doritos і Cheetos, оскільки проводили більше часу вдома. Після зняття обмежень продажі солоних снеків компанії у Північній Америці зросли на 6%.

Продажі солоних закусок PepsiCo зростали навіть торік / Фото PepsiCo

Продажі PepsiCo зростають майже у всьому світі

Зростання продажів товарних позицій PepsiCo відбулось не лише у Північній Америці, а й в Латинській Америці, Європі та на інших міжнародних ринках. Продажі зростають навіть попри нерівномірне відновлення економіки по всьому світу через, зумовлені пандемією COVID-19, обмеження.

Оптимістичні прогнози PepsiCo

PepsiCo очікує, що скорегований прибуток на акцію у 2021 році зросте на 11% в порівнянні з попереднім роком. Раніше компанія прогнозувала зростання прибутку на рівні однозначних показників до 9%.

У вівторок, 13 липня, PepsiCo повідомила, що чистий виторг у другому кварталі зріс на 20,5 % до 19,2 мільярда доларів. Це значно перевершило прогнози аналітиків в 17,96 мільярда доларів прогнозованого виторгу PepsiCo у другому кварталі 2021 року.

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Фінансові показники PepsiCo перевищили допандемічні

Компанія наголошує на тому, що актуальні показники продажів перевищили допандемічні показники, оскільки у другому кварталі 2019 року PepsiCo повідомила про продажі в розмірі 16,5 мільярда доларів.

Чистий прибуток компанії у другому кварталі 2021 року склав 2,36 мільярда доларів в порівнянні з 1,65 мільярда доларів за аналогічний період минулого року. Це своєю чергою зумовило зростання вартості акцій PepsiCo приблизно на 2%.