Продажі Nestle зросли більш ніж вдвічі: успіх приніс здебільшого 1 продукт

У швейцарської компанії Nestle більш ніж удвічі виросла кількість продажів. Все через кавові капсули Nespresso, які клієнти купують просто у рекордній кількості.

Аналітики пов'язали такий попит саме з пандемією та карантинними обмеженнями. Люди частіше п'ють каву вдома, а не в офісі чи кав'ярні.

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Мовиться про ріст онлайн-продажів на 40%. Кавові капсули складають 6 частину продажів Nestle. Загальний фінансовий результат Nestle в першому кварталі зріс на 7,7% – це найшвидші теми за десятиліття існування компанії.

Продажі для бізнесу

Водночас продажі представникам готелів, офісів та ресторанів – знизилися з 26% до 12%. Це трапилось у другій половині 2020 року.

Вже на початку 2021 року у деяких країнах бізнес почав оживати. Зокрема, зріс попит в Китаї і Японії. Однак у Nestle очікують, що повне відновлення у всьому світі відбудеться не раніше 2022 року.

Компанія максимально роздумує над новими способами пожвавлення бізнесу. Наприклад, заговорили про безконтактні кавомашини. У такий спосіб збільшиться продаж капсул для них.

Виробники капсул отримують вигодуВарто зазначити, що країни, де обмеження вже скасовують, також активізувалися. Там ресторани та офіси закуповують великий обсяг продукції, адже їм необхідно поповнити запаси.