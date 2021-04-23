Продажі Nestle зросли більш ніж вдвічі: успіх приніс здебільшого 1 продукт
У швейцарської компанії Nestle більш ніж удвічі виросла кількість продажів. Все через кавові капсули Nespresso, які клієнти купують просто у рекордній кількості.
Джерело:Bloomberg
Аналітики пов'язали такий попит саме з пандемією та карантинними обмеженнями. Люди частіше п'ють каву вдома, а не в офісі чи кав'ярні.
До теми Партнерство Nike та Кобі Браянта офіційно розірвали: вдова не продовжила контракт
Мовиться про ріст онлайн-продажів на 40%. Кавові капсули складають 6 частину продажів Nestle. Загальний фінансовий результат Nestle в першому кварталі зріс на 7,7% – це найшвидші теми за десятиліття існування компанії.
Продажі для бізнесу
Водночас продажі представникам готелів, офісів та ресторанів – знизилися з 26% до 12%. Це трапилось у другій половині 2020 року.
Вже на початку 2021 року у деяких країнах бізнес почав оживати. Зокрема, зріс попит в Китаї і Японії. Однак у Nestle очікують, що повне відновлення у всьому світі відбудеться не раніше 2022 року.
Компанія максимально роздумує над новими способами пожвавлення бізнесу. Наприклад, заговорили про безконтактні кавомашини. У такий спосіб збільшиться продаж капсул для них.
Поділитися новиною