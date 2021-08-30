Продажі електромобілів зросли на 160%: Tesla все важче утримувати лідерство

Аналітична компанія Canalys підрахувала, що за перше півріччя 2021 року у світі було продано 2,6 мільйона електромобілів, що на 160% перевищує аналогічні дані першої половини 2020 року. Американський гігант автомобілебудування Tesla втрачає статус беззаперечного лідера.

Зростання продажів електромобілів значно перевищило темпи зростання на світовому ринку автомобілів, що становить лише 26%. Особливою популярністю електромобілі користувались у 2021 році на двох провідних ринках – материковий Китай і Європа.

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У Китаї та Європі продано 87% всіх електромобілів світу

У першому півріччі 2021 року в континентальному Китаї було продано 1,1 мільйона електромобілів, що становить 12% від всіх проданих там легкових автомобілів. В Європі було продано 1 мільйон електромобілів, що склало 15% від загального числа нових автомобілів. Продажі електромобілів на цих двох ринках сформували в сукупності 87% від усіх продажів електромобілів у світі.

Натомість американський ринок електромобілів продовжує серйозно відставати. У першому півріччі 2021 року в США було продано 250 тисяч електромобілів, що становить всього 3% від загального числа проданих нових автомобілів в країні.

Китай – найбільший ринок електромобілів у світі

У першому півріччі 2021 року у Китаї було продано майже стільки ж електромобілів, скільки за весь 2020 рік,

– повідомив Кріс Джонс, головний аналітик і віцепрезидент компанії Canalys.

Успіхи Tesla у континентальному Китаї спонукали китайських автовиробників швидко розширити свої пропозиції на ринку електромобілів. Електромобілі таких брендів, як Aion, BYD, Li Xiang, NIO і Xpeng, продаються дуже добре, а крихітний Hongguang Mini EV від Wuling на сьогодні випереджає за продажами всі інші електромобілі на ринку Китаю.

Дивіться відеоогляд найпопулярнішого електромобіля Китаю

Xiaomi планує вихід на ринок електромобілів

З огляду на високий споживчий попит на електромобілі й величезні довгострокові можливості, одна з найуспішніших китайських компаній – Xiaomi – планує невдовзі вийти на китайський ринок електромобілів. У компанії готові інвестувати у проєкт власного електромобіля 10 мільярдів доларів США. Водночас на думку експертів, якщо Xiaomi має намір стати конкурентоспроможною у преміальному сегменті електромобілів, то її продукція повинна або перевершити Tesla за технологіями, або вразити потенційних клієнтів низькою ціною.

Європа – лідер з впровадження електромобілів

Результати дослідження свідчать, що в окремих європейських країнах електромобілі становлять понад чверть нових автомобілів, що продаються. А Норвегія залишається світовим лідером з впровадження електромобілів – у цій країні більше ніж 80% продажів нових автомобілів припадають саме на акумуляторні авто.

Європа лідирує у впровадженні електромобілів / Графіка Canalys

США наздоганяють

Керівництво США безумовно розуміє, що на сьогодні американський автомобільний ринок "пасе задніх" у контексті електрифікації автомобілів. Усвідомлюючи такий низький рівень поширення електромобілів в США, особливо в порівнянні з континентальним Китаєм, президент Джозеф Байден запропонував інвестувати 174 мільярди доларів США в електромобільну сферу, оголосивши амбітну мету: до 2030 року 40 – 50% всіх продажів нових автомобілів у США становитимуть електромобілі.

Однією з причин повільного поширення електромобілів в США є обмежений вибір автомобілів. Проте автовиробники збираються незабаром запустити перші електромобілі в надзвичайно популярному в США сегменті пікапів. Якщо вони виявляться успішними, сприйняття електромобілів у США може швидко змінитися,

– коментує віцепрезидент Canalys Сенді Фітцпатрік актуальну ситуацію на американському авторинку

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Чільна п'ятірка лідерів з виробництва електромобілів



Tesla все важче утримувати лідерські позиції / Графіка Canalys