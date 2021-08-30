Зростання продажів електромобілів значно перевищило темпи зростання на світовому ринку автомобілів, що становить лише 26%. Особливою популярністю електромобілі користувались у 2021 році на двох провідних ринках – материковий Китай і Європа.
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У Китаї та Європі продано 87% всіх електромобілів світу
У першому півріччі 2021 року в континентальному Китаї було продано 1,1 мільйона електромобілів, що становить 12% від всіх проданих там легкових автомобілів. В Європі було продано 1 мільйон електромобілів, що склало 15% від загального числа нових автомобілів. Продажі електромобілів на цих двох ринках сформували в сукупності 87% від усіх продажів електромобілів у світі.
Натомість американський ринок електромобілів продовжує серйозно відставати. У першому півріччі 2021 року в США було продано 250 тисяч електромобілів, що становить всього 3% від загального числа проданих нових автомобілів в країні.
Китай – найбільший ринок електромобілів у світі
У першому півріччі 2021 року у Китаї було продано майже стільки ж електромобілів, скільки за весь 2020 рік,
– повідомив Кріс Джонс, головний аналітик і віцепрезидент компанії Canalys.
Успіхи Tesla у континентальному Китаї спонукали китайських автовиробників швидко розширити свої пропозиції на ринку електромобілів. Електромобілі таких брендів, як Aion, BYD, Li Xiang, NIO і Xpeng, продаються дуже добре, а крихітний Hongguang Mini EV від Wuling на сьогодні випереджає за продажами всі інші електромобілі на ринку Китаю.
Дивіться відеоогляд найпопулярнішого електромобіля Китаю
Xiaomi планує вихід на ринок електромобілів
З огляду на високий споживчий попит на електромобілі й величезні довгострокові можливості, одна з найуспішніших китайських компаній – Xiaomi – планує невдовзі вийти на китайський ринок електромобілів. У компанії готові інвестувати у проєкт власного електромобіля 10 мільярдів доларів США. Водночас на думку експертів, якщо Xiaomi має намір стати конкурентоспроможною у преміальному сегменті електромобілів, то її продукція повинна або перевершити Tesla за технологіями або вразити потенційних клієнтів низькою ціною.
Європа лідер з впровадження електромобілів
Результати дослідження свідчать, що в окремих європейських країнах електромобілі становлять понад чверть нових автомобілів, що продаються. А Норвегія залишається світовим лідером з впровадження електромобілів – у цій країні більше ніж 80% продажів нових автомобілів припадають саме на акумуляторні авто.
Європа лідирує у впровадженні електромобілів / Графіка Canalys
США поки у ролі наздоганяючого гравця
Керівництво США безумовно розуміє, що на сьогодні американський автомобільний ринок "пасе задніх" у контексті електрифікації автомобілів. Усвідомлюючи такий низький рівень поширення електромобілів в США, особливо в порівнянні з континентальним Китаєм, президент Джозеф Байден запропонував інвестувати 174 мільярда доларів США в електромобільну сферу, оголосивши амбітну мету, щоб до 2030 року від 40% до 50% всіх продажів нових автомобілів у США становили електромобілі.
Однією з причин повільного поширення електромобілів в США є обмежений вибір автомобілів. Проте автовиробники збираються незабаром запустити перші електромобілі в надзвичайно популярному в США сегменті пікапів. Якщо вони виявляться успішними, сприйняття електромобілів у США може швидко змінитися,
– коментує віцепрезидент Canalys Сенді Фітцпатрік актуальну ситуацію на американському авторинку
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Чільна п'ятірка лідерів з виробництва електромобілів
Tesla все важче утримувати лідерські позиції / Графіка Canalys
- Tesla лідирує на світовому ринку з часткою 15%. Американська компанія утримує перше місце насамперед завдяки виробництву електромобілів у континентальному Китаї та високим темпам продажів у цій країні. В Європі Tesla втратила лідерство, проте продовжує домінувати в США.
- Volkswagen Group зайняла друге місце з часткою ринку 13% і лідирує в Європі. VW завдячує успіху насамперед лінійці електромобілів ID. Водночас інші бренди групи також розширили свої лінійки електромобілів.
- SGMW, концерн групи компаній SAIC, GM і Wuling, посів третє місце з часткою ринку 11%. Найбільшим успіхом групи став електромобіль Hongguang Mini EV в Китаї.
- BMW Group зайняла четверте місце з часткою 6% в першому півріччі 2021 року. BMW і Mini нещодавно запустили кілька електричних моделей автомобілів, а найближчим часом планується запуск ще декількох моделей електромобілів в різних сегментах ринку.
- Stellantis посіла п'яте місце з часткою 6%. Група планує представити чотири нові платформи для електромобілів, які будуть використовуватися в автомобілях 14 брендів компанії. Fiat 500 EV було успішно запущено на початку 2021 року, а кілька електромобілів із брендів колишньої групи PSA допомогли Stellantis наростити обсяги продажів.