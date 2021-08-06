Virgin Galactic відкрила продаж квитків: скільки коштує мандрівка у космос

Компанія Virgin Galactic Річарда Бренсона відновила продаж квитків на суборбітальні польоти на SpaceShipTwo. Вартість мандрівки стартує від 450 тисяч доларів.

Щоправда, аби полетіти за мінімальною ціною, доведеться дочекатись черги, яка вже налічує понад 600 людей. Саме така кількість охочих забронювала собі місце на борту раніше.

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Космічні польоти Virgin Galactic: коротко

У 2014 році SpaceShipTwo розбився у ході тестових випробовувань. Після цього компанія припинила продаж квитків на суборбітальні польоти.

Річард Бренсон пообіцяв, що перед мандрівками туристів самостійно перевірить безпеку літальних апаратів, і 11 липня разом з екіпажем з 5 осіб здійснив успішний суборбітальний політ у межах Unity 22.

Virgin Galactic поновила продаж квитків, і зараз пропонує три їх види. Можна придбати індивідуальний квиток, багатомісний для пар, сімей та друзів, а також викупити цілий рейс.

Понад 5 років тому ціна стартувала від 200 тисяч доларів, однак цьогоріч мінімальна вартість польоту – 450 тисяч доларів.

Про поновлення продажів квитків було відомо ще у 2020 році – тоді всі охочі могли забронювати собі місце, оплативши депозит у розмірі 1 000 доларів. Ці люди і є в пріоритеті першості на найближчі польоти SpaceShipTwo.

Нагадаємо, що між Річардом Бренсоном та Джеффом Безосом тривають космічні перегони. Конкуренти постійно борються за першість у своїх розробках і досягненнях та прагнуть розвинути космічний туризм.

Космічний політ Річарда Бренсона: дивіться відео