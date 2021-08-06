Щоправда, аби полетіти за мінімальною ціною, доведеться дочекатись черги, яка вже налічує понад 600 людей. Саме така кількість охочих забронювала собі місце на борту раніше.

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Космічні польоти Virgin Galactic: коротко

У 2014 році SpaceShipTwo розбився у ході тестових випробовувань. Після цього компанія припинила продаж квитків на суборбітальні польоти.

Річард Бренсон пообіцяв, що перед мандрівками туристів самостійно перевірить безпеку літальних апаратів, і 11 липня разом з екіпажем з 5 осіб здійснив успішний суборбітальний політ у межах Unity 22.

Virgin Galactic поновила продаж квитків, і зараз пропонує три їх види. Можна придбати індивідуальний квиток, багатомісний для пар, сімей та друзів, а також викупити цілий рейс.

Понад 5 років тому ціна стартувала від 200 тисяч доларів, однак цьогоріч мінімальна вартість польоту – 450 тисяч доларів.

Про поновлення продажів квитків було відомо ще у 2020 році – тоді всі охочі могли забронювати собі місце, оплативши депозит у розмірі 1 000 доларів. Ці люди і є в пріоритеті першості на найближчі польоти SpaceShipTwo.

Нагадаємо, що між Річардом Бренсоном та Джеффом Безосом тривають космічні перегони. Конкуренти постійно борються за першість у своїх розробках і досягненнях та прагнуть розвинути космічний туризм.

Космічний політ Річарда Бренсона: дивіться відео