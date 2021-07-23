Торік 51-річний підприємець із США Томмі Фішер закінчив будівництво приватної стіни вартістю 30 мільйонів доларів на березі річки Ріо-Гранде, що розділяє США та Мексику у штаті Техас.

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15 тисяч сталевих стовпчиків висотою у 5,5 метра

"Стіна Фішера", яка проходить уздовж річки Ріо-Гранде, що розділяє США і Мексику, складається з "15 тисяч сталевих стовпчиків висотою у 5,5 метра", Стовпчики встановлено на відстані 13 сантиметрів один від одного.

Ця ділянка прикордонних загороджень, мала стати черговою частиною так званого "Великого американського муру" між США та Мексикою, також відомого під назвою "Стіна Трампа".

Що таке "Стіна Трампа" Комплекс загороджувальних інженерних споруд на кордоні США і Мексики, заввишки 4 — 5 метра, який перекриває приблизно третину протяжності кордону між країнами. Цей прикордонний мур був однією з головних передвиборних обіцянок колишнього президента США Дональда Трампа. Проте уряд США не виділяв кошти на її спорудження за президентства Трампа. А Джо Байден, після обрання президентом США, заявив про припинення робіт зі спорудження стіни на кордоні з Мексикою.

Прихильник Трампа хоче продати стіну уряду Байдена

Томмі Фішер, вирішив спорудити цю частину стіни як особистий проєкт після обрання Дональда Трампа президентом США. Як прихильник колишнього президента, він таким чином хотів виявити підтримку Дональду Трампу у його починаннях в активізації спорудження нових ділянок прикордонного муру на кордоні із Мексикою

Я подумав:" Це було б дуже весело. Це буде проєкт, який запам'ятається, як гребля Гувера",

– сказав американський підприємець.

Томмі Фішер на фоні спорудженої стіни / Фото Blomberg

У 2019 We Build the Wall – організація, що займається краудсорсингом коштів для фінансування зусиль приватних осіб по будівництву прикордонної стіни – заплатила компанії Фішера 6,9 мільйона доларів за спорудження 800 метрів ділянки стіни в Нью-Мексико.

Наприкінці 2019 року після отримання додаткових 1,5 мільйона фінансування Томмі Фішер почав будівництво другої ділянки. Навіть не отримуючи кошти від організації We Build the Wall, яка погрузла у фінансових махінаціях та шахрайствах, він продовжив будівництво стіни. Вартість обєкту в підсумку зросла до 30 мільйонів доларів.

І тепер американський підприємець шукає покупця на цей об'єкт.

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Екологи гостро критикують "Стіну Фішера"

Проєкт Фішера на березі річки Ріо-Гранде, що розділяє США та Мексику став предметом активної протидії не лише зі сторони політичних противників спорудження муру, а й екологічних груп. Екологи твердять, що спорудження стіни у такій близькості до річки може стати причиною більш значних повеней.

Торік природоохоронні організації навіть подавали позови до суду на Fisher Industries, заявивши, що споруджені Фішером прикордонні укріплення можуть призвести до значних паводків з обох сторін кордону. А Комісія з міжнародних кордонів і водних ресурсів США подала позов, заявивши, споруджена стіна може стати причиною зміщенні лінії кордону між США і Мексикою через підмивання берегів річки.

Попри обидва позови, Томмі Фішер продовжував вкладати гроші у свій проєкт, оскільки вірив, що будує "Ламборджині" у світі стін і хтось обов'язково її купить.

"Стіна Фішера" вночі / Фото Bloomberg

Потік нелегальних мігрантів на ділянці Ріо-Гранде стрімко зростає

У травні цього року більш ніж 180 тисяч мігрантів без документів були затримані американськими правоохоронними органами на південно-західному кордоні США. Згідно з даними Митної та прикордонної служби США це найвищий показник за останні 20 років.

Понад 50 тисяч нелегальних мігрантів потрапили із Мексики у США через долину Ріо-Гранде, де й знаходиться 5-кілометрова "Стіна Фішера".

Саме тому американський підприємець й сподівається, що через проблеми із прикордонним контролем на американо-мексиканському кордоні, федеральний уряд буде змушений взяти на себе зобов'язання та оплатити будівництво його приватної стіни.

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