Продавали на Amazon і заробили мільйони: найуспішніші підприємці, які починали з нуля

Сьогодні для того, щоб створити впізнаваний бренд в інтернеті, не потрібно великого стартового капіталу чи особливих навичок маркетингу. Достатньо мати хорошу ідею та займатись тим, що любиш.

Про це, щонайменше, свідчать історії підприємців, які розпочинали власну справу на платформі Amazon. Розповідаємо про дві успішні "домашні" бізнес-ініціативи, які принесли своїм власникам мільйони.

До теми Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень

Одяг та "екстренні" подарунки

Мішель Вентон ніколи не планувала стати мільйонеркою. Переїхавши з гамірної столиці Великої Британії Лондона до курортного містечка Борнмут, жінка вирішила покинути роботу найманою працівницею та відкрити власний бізнес.

Мішель почала розробляти та продавати одяг на інтернет-платформі Amazon, і згодом хобі перетворилось у прибутковий бізнес. Щоправда, одяг – не найлегший товар для продажу. У покупців часто виникали проблеми із відповідністю розмірів, тому безліч пакунків повертали.

Мішель Вентон починала з продажу одягу на Amazon / Фото BBC

Згодом, будучи матір'ю двох дітей, вона часто стикалась із ситуаціями, коли малюки ходили на дні народження до своїх друзів, і їм нічого було подарувати.

Тоді у підприємиці виникла ідея продавати оригінальні "екстренні подарунки", які заклопотані батьки масово скуповували.

Менш ніж за 4 роки бізнес набрав шалених обертів, діяльність підприємиці оцінювали у 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а замовлення надходили з усієї Європи та навіть з США.

Оригінальні подарунки замовляли з багатьох країн світу / Фото Unsplash

Незабаром бізнес став аж надто великим, і витрачати багато грошей лише на закупівлю необхідних матеріалів було все важче. Тому, коли у 2019 році з'явилась пропозиція продати підприємство за кілька мільйонів фунтів, Мішель без вагань погодилась.

Amazon дозволяє приватним продавцям виставляти товари на платформі, і навіть здійснює їх доставку. Тому малі підприємства можуть дуже швидко "розкрутитись".

Через масовий тренд онлайн-покупок під час пандемії коронавірусу, все більше "домашніх" підприємств просто не справлялись з об'ємом замовлень. Тоді безліч дрібних бізнесменів почали продавати власні ідеї та бренди великим корпораціям.

Найлегше отримати кілька мільйонів за продаж своєї справи тим підприємцям, які напрацювали багато позитивних відгуків, і їх товари з'являються на перших двох сторінках у пошуковику Amazon.

Який бізнес на Amazon можна вигідно продати / Фото Pexels

Садові інструменти

Зараз існують цілі компанії, які займаються перекупом готового бізнесу на Amazon. Одна з таких – Heroes, заснована близнюками Рікардо та Алессіо Бруні.

Брати, зокрема, викупили бренд садових інструментів Davaon, який створив Девід Стівен. Після багатьох років роботи комівояжером, чоловік втомився проводити значну частину життя у заторах та самотніх готельних номерах, тож вирішив зайнятись тим, що дозволило б проводити більше часу з сім'єю.

Дружина запропонувала Девіду почати продавати щось на Amazon. Тоді чоловік відвідав кілька навчальних курсів, де навчився аналізувати ринок, і зрозумів: садові інструменти – дуже перспективна ніша.

Девід Стівен з дружиною Трейсі / Фото BBC

Після довгих годин пошуків товару для перепродажу на Amazon, Девід знайшов постачальника на китайському сервісі Alibaba. Того ж дня він замовив садових секаторів на 10 000 доларів. Садові ножиці та пилки з'явились у продажу компанії Davaon згодом.

У 2020 році Девід та Трейсі Стівен продали садового приладдя на понад 2 мільйони фунтів стерлінгів. Зі своїм тайванським постачальником вони навіть жодного разу не бачились.

Минулого року першочергова ціль мати комфортне життя почала навпаки віддалятись. Доводилось працювати від 12 до 15 годин на день, переважно без вихідних, з огляду на кількість замовлень. Тоді ми й вирішили продати Davaon компанії Heroes за дуже пристойну суму, яку комівояжером я б не заробив і до кінця життя,

– ділиться Девід Стівен.

Подружжя Стівен заробило мільйони, продавши власний магазин садового приладдя на Amazon / Фото Pexels