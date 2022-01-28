Генеральний директор Apple Тім Кук очікує, що у першому кварталі 2022 року виторг продовжить рости. У компанії прогнозують, що цього вдасться досягти, зокрема, завдяки покращенню ситуації з поставками напівпровідників.

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На чому заробила Apple

У четвертому кварталі 2021 року Apple показала такі фінансові результати:

EPS (прибуток на акцію) : 2,10 долара проти 1,89 прогнозованих. Показник на 25% вищий, ніж у 2020 році.

: 2,10 долара проти 1,89 прогнозованих. Показник на 25% вищий, ніж у 2020 році. Виторг : 123,9 мільярда доларів проти прогнозованих 118,66 мільярда, зростання на 11%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

: 123,9 мільярда доларів проти прогнозованих 118,66 мільярда, зростання на 11%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Продажі iPhone : 71,63 мільярда доларів проти прогнозованих 68,3 мільярда, зростання на 24%.

: 71,63 мільярда доларів проти прогнозованих 68,3 мільярда, зростання на 24%. Доходи від сервісів : 19,52 мільярда доларів проти прогнозованих 18,61 мільярда, на 24% більше, ніж у 2020 році.

: 19,52 мільярда доларів проти прогнозованих 18,61 мільярда, на 24% більше, ніж у 2020 році. Прибутки від інших продуктів : 14,7 мільярда доларів проти прогнозованих 14,59 мільярда, на 13% більше, ніж за попередній звітний рік.

: 14,7 мільярда доларів проти прогнозованих 14,59 мільярда, на 13% більше, ніж за попередній звітний рік. Продажі Mac: 10,85 мільярда доларів проти передбачених аналітиками 9,52 мільярда, на 25% більше, ніж у 2020 році.

Єдиним товаром, який не виправдав аналітичні прогнози і зменшив прибутковість компанії, став iPad. Продукт приніс Apple 7,25 мільярда доларів у четвертому кварталі проти прогнозованих 8,18 мільярда. Показник на 14% менший, ніж у 2020 році.

У березневому кварталі ми очікуємо впевнене зростання виторгу у порівнянні з минулим роком. Крім того, очікуємо, що обмеження у поставках будуть меншими, ніж у грудневому кварталі,

– заявив Тім Кук.

Додамо, що валовий прибуток Apple у четвертому кварталі при цьому склав 43,8% проти 41,7%, прогнозованих аналітиками. Загальному зростанню виторгу компанії, зокрема, також посприяли новорічні розпродажі.

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