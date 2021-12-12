Читання відіграло важливу роль у становленні Джеффа Безоса успішним підприємцем. Пропонуємо вашій увазі 5 книг, які справили незабутнє враження на мільярдера.

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1. Rework, Девід Х. Хенссон і Джейсон Фрайд

Книга від засновників новаторської компанії-розробника програмного забезпечення 37signals вивчає нову реальність ведення бізнесу. Інструменти, які раніше були не доступними навіть найбільшим корпораціям світу, нині у розпорядженні кожного підприємця-початківця. Технології, які на початку 2000-х коштували сотні тисяч доларів, зараз вартують кілька десятків доларів або ж майже повністю безкоштовні.

Про "нову нормальність бізнесу" автори розповідають простою мовою. Власники малого бізнесу та люди, які застрягли на ненависній роботі, знайдуть на сторінках книги натхнення та рекомендації щодо зміни власного підходу до праці.

Автори у прямому сенсі змінюють правила ведення бізнесу. Їхній підхід простий, хоча водночас суперечливий та цікавий для аналізу,

– прокоментував книгу Джефф Безос.

Книга Rework / Фото book24.ua

2. "Дилема інноватора", Клейтон М. Крістенсен

Книга розповідає про те, як сильні та впливові світові компанії можуть здати позиції, якщо ігнорують прогрес та не є готовими до якісних змін. "Дилема інноватора" визнана однією з найбільш значущих бізнес-книг в історії за версіями The Wall Street Journal, Business Week та The Economist.

Зверніть увагу! "Дилема інноватора" Клейтона Крістенсена стимулювала Amazon створити дві нові продуктові лінії, далекі від основного бізнесу компанії – Kindle та Amazon Web Services.

Книга "Дилема інноватора" / Фото yakaboo.ua

3. "Від хорошого до величного", Джим Коллінз

Автор досліджує діяльність і структуру компаній, яким вдалось здійснити прорив у вищу лігу бізнесу. Коллінз обрав для аналізу корпорації, які щонайменше 15 років поспіль показували найкращі результати у своїх галузях попри численні кризи.

У книзі письменник вивів власну формулу успіху – 9 кроків, які дозволяють компаніям розвиватись надшвидкими темпами та отримувати шалені прибутки. Безос звертався до Коллінза за порадою ще у 2001 році, коли Amazon було лише 4 роки, після чого автор вперше і опублікував "Від хорошого до величного".

Книга "Від хорошого до величного" / Фото yakaboo.ua

4. "Маркетинг, заснований на даних", Марк Джеффрі

Нині витрати на маркетинг – це перше, що скорочують у бюджетах компаній. Більшість керівників просто не бачать зв'язку між інвестиціями у маркетингові проєкти та загальним доходом. Щоб довести ефективність своєї діяльності, маркетологам часто потрібні конкретні цифри. Але де їх взяти?

Марк Джеффрі детально пояснює, як виміряти ефективність маркетингу і пропонує для цього скористатися 15 ключовими показниками. На прикладах із практики міжнародних компаній він послідовно і чітко роз'яснює принципи роботи з даними і дає універсальну систему оцінки маркетингової діяльності.

Важливо! Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, яка йому відгукнеться? Побудуйте портрет ідеального клієнта та розширте наявну базу контактів завдяки Big Data-технологіям від Київстар Бізнес.

Книга "Маркетинг, заснований на даних" / Фото Balkabook

5. "Ефективний керівник", Пітер Ф. Друкер

Автор виокремлює 5 практик, необхідних для підвищення ефективності підприємства. Читачі на реальних бізнес-прикладах навчаються вмінням, важливим для прийняття вдалих та ефективних управлінських рішень. Цю книгу Джефф Безос рекомендував найвищим ланкам працівників Amazon.

Книга "Ефективний керівник" / Фото yakaboo.ua

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