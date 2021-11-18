Розробникам, підприємцям та меценатам з усього світу точно є чого навчитись у Білла Гейтса. Що читає і радить мільярдер – далі у матеріалі.
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Що Білл Гейтс радить підприємцям
Молоді підприємці часто фокусуються на маркетингу та показниках їхнього бізнесу, забуваючи про взаємодію з клієнтами. Вони ставляться до негативних відгуків про власну компанію, як до спроби знищити їхню справу. Натомість Білл Гейтс наголошує:
Ваші найбільш незадоволені клієнти – ваше найкраще джерело для розвитку!
На думку мільярдера, на кожен негативний відгук підприємець просто змушений відповідати, а якшо прагне зменшити їхню кількість – невпинно покращувати свій продукт або послуги.
Найкращі цитати мільярдера
Багатій, підприємець та філантроп Білл Гейтс – автор безлічі влучних цитат, які встигли стати крилатими. Ось найяскравіші з них:
- "Ми будуємо стабільне майбутнє, коли інвестуємо у бідних, а не наполягаємо на їхніх стражданнях";
- "Успіх – це поганий вчитель. Він змушує розумних людей думати, що вони непереможні";
- "Очікування – це чудова форма істини: якщо люди у них вірять, то вони справджуються";
- "Ми завжди переоцінюємо зміни, які відбудуться протягом найближчих двох років, і недооцінюємо ті, які можуть трапитись протягом наступних десяти. Не дозволяйте бездіяльності взяти верх".
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Книги, які радить прочитати Білл Гейтс
Як і майже всі успішні багатії, Білл Гейтс – затятий книголюб. Він навіть веде власний блог, де розповідає про прочитані книги та враження від них. Ось кілька зі списку найулюбленіших:
- "Під білим небом: природа майбутнього", Елізабет Тейлор. Гейтс називає себе оптимістом, однак не втомлюється наполягати, яку шкоду ми наносимо навколишньому середовищу. Мільярдер впевнений, що ця книга здатна пробудити екосвідомість у кожного.
- "Чому ми спимо", Метью Уокер. Сон – важлива складова як фізичного, так і психічного здоров'я людини. На думку багатія, сон є також одним з вирішальних факторів між успіхом та невдачею.
- "Земля обітована", Барак Обама. Книга експрезидента США справила неабияке враження на Білла Гейтса. Хоча історія, яку вона розповідає, політична, мільярдер вбачає у ній неймовірну користь для підприємців, зокрема, що стосується навички лідерства.