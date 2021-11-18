Розробникам, підприємцям та меценатам з усього світу точно є чого навчитись у Білла Гейтса. Що читає і радить мільярдер – далі у матеріалі.

Читайте також Big Data, хмари, кібербезпека: навіщо це фінансовому сектору

Що Білл Гейтс радить підприємцям

Молоді підприємці часто фокусуються на маркетингу та показниках їхнього бізнесу, забуваючи про взаємодію з клієнтами. Вони ставляться до негативних відгуків про власну компанію, як до спроби знищити їхню справу. Натомість Білл Гейтс наголошує:

Ваші найбільш незадоволені клієнти – ваше найкраще джерело для розвитку!

На думку мільярдера, на кожен негативний відгук підприємець просто змушений відповідати, а якшо прагне зменшити їхню кількість – невпинно покращувати свій продукт або послуги.

Цікаво! Білл Гейтс ніколи не гнався за великими статками й не шкодував грошей на благодійні та екоініціативи. Разом з тим мільярдер наразі посідає 4 місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.

Найкращі цитати мільярдера

Багатій, підприємець та філантроп Білл Гейтс – автор безлічі влучних цитат, які встигли стати крилатими. Ось найяскравіші з них:

"Ми будуємо стабільне майбутнє, коли інвестуємо у бідних, а не наполягаємо на їхніх стражданнях";

"Успіх – це поганий вчитель. Він змушує розумних людей думати, що вони непереможні";

"Очікування – це чудова форма істини: якщо люди у них вірять, то вони справджуються";

"Ми завжди переоцінюємо зміни, які відбудуться протягом найближчих двох років, і недооцінюємо ті, які можуть трапитись протягом наступних десяти. Не дозволяйте бездіяльності взяти верх".

Зверніть увагу Що читає Ілон Маск: мільярдер поділився враженнями від книги

Книги, які радить прочитати Білл Гейтс

Як і майже всі успішні багатії, Білл Гейтс – затятий книголюб. Він навіть веде власний блог, де розповідає про прочитані книги та враження від них. Ось кілька зі списку найулюбленіших: