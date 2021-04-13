Про що питають у Google та Microsoft: логічні загадки на співбесідах

Щоб потрапити в такі компанії як Google чи Microsoft, недостатньо мати гарну освіту та відповідний досвід роботи. Техногіганти шукають у команду людей, які вміють мислити і, щоб перевірити це, задають чи раніше задавали такі загадки на логіку.

Що питають в Microsoft

Загадка: У вас нескінченний запас води та два відра – на 5 літрів і 3 літри. Як ви відміряли 4 літри?

Подумайте над загадкою, а відповідь знайдете під картинкою.

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Загадка від Microsoft / Фото Unsplash

Відповідь

Наповніть водою п'ятилітрове відро і вилийте частина води в трилітрову.

У вас зараз 3 літри в маленькому відрі і 2 літри – у великому.

Вилийте воду з маленького відра і перелийте туди 2 літри, які залишилися у великому відрі.

Знову наповніть велике відро і перелийте з нього воду в мале. Там уже є 2 літри води, так що долити доведеться літр, а у великому залишиться 4 літри.

Загадка. У вас два відрізки мотузки. Кожен такий, що якщо підпалити його з одного кінця, він буде горіти рівно 60 хвилин. Маючи тільки коробку сірників, як відміряти за допомогою двох відрізків такої мотузки 45 хвилин (рвати мотузки можна)?



Загадка від Microsoft / Фото Unsplash

Відповідь

Один з відрізків підпалюється з двох кінців, одночасно з цим підпалюється другий відрізок, але з одного кінця.

Коли перший відрізок догорить повністю, пройде 30 хвилин, від першого також залишиться 30-хвилинний відрізок.

Тоді треба підпалити другий відрізок ще з іншого кінця і, коли він догорить, то пройде ще 15 хвилин, а загалом – 45 хвилин.

Завдання в Google

У вас є 8 кульок однакового виду і розміру. Як знайти важчу кульку, використовуючи ваги і всього два зважування?

Загадка від Google / Фото Unsplash

Відповідь

Відберіть 6 кульок, розділіть їх на групи по 3 кульки і покладіть на ваги. Це перше зважування. Далі є два варіанти розвитку подій.

Варіант 1. Якщо обидві групи кульок важать однаково, значить візьміть дві кульки, які ще не зважували, і визначите, яка з них важча другим зважуванням.

Варіант 2. Якщо якась група трьох кульок переважила чашу, отже серед них є важча кулька. З цієї групи візьміть 2 кульки та зважте їх. Якщо якась переважить, – вона важча. Якщо ні, то важчу кульку ви відклали перед другим зважуванням.

Що питають в Adobe

У вас 50 мотоциклів, з заповненим паливом баком, якого вистачає на 100 км їзди. Використовуючи ці 50 мотоциклів, як далеко ви зможете заїхати (враховуючи, що спочатку вони знаходяться в умовно одній точці простору)?



Загадка від Adobe / Фото Unsplash

Відповідь

Найпростіша відповідь: завести їх всіх одночасно і проїхати 100 кілометрів. Але є й інше розв'язання.

Спочатку проїдьте всіма мотоциклами 50 кілометрів. Потім, перелийте паливо з половини мотоциклів в іншу половину. У вас таким чином – 25 мотоциклів з повним баком. Проїдьте ще 50 кілометрів і повторіть процедуру. Так можна проїхати 350 кілометрів (без урахування того палива, яке залишиться від "зайвого" мотоцикла під час поділу 25 мотоциклів).