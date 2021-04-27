Про них варто забути: 10 найпоширеніших паролів у 2021 році

Джерело:CyberNews
В міру того, як технології вплітаються в життя людей, все важливішою стає кібербезпека. CyberNews виявили, які паролі є найбільш поширеними серед користувачів.
Одним з ключових елементів надійного пароля є його унікальність. Якщо ж ви використовуєте такий самий пароль, як мільйони інших людей, зловмисники з легкістю отримають доступ до ваших даних.
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Цікаво, що люди часто обирають назви улюблених спортивних команд, міст чи домашніх тваринок для паролю.
Більшість паролів – ненадійні: мають 8 або менше символів, або складаються виключно з цифр чи букв.Довірте захист свого бізнесу професіоналам. Сервіс AntiDDoS від Київстар Бізнес постійно моніторить трафік, розпізнає аномалії та ефективно протидіє DDoS-атакам різних рівнів.