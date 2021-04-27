Про них варто забути: 10 найпоширеніших паролів у 2021 році

Читать новость на русском

Джерело:

CyberNews

В міру того, як технології вплітаються в життя людей, все важливішою стає кібербезпека. CyberNews виявили, які паролі є найбільш поширеними серед користувачів.

Одним з ключових елементів надійного пароля є його унікальність. Якщо ж ви використовуєте такий самий пароль, як мільйони інших людей, зловмисники з легкістю отримають доступ до ваших даних.

Зверніть увагу Кібербезпека: так само важливо, як замок на дверях

Найпопулярніші паролі у 2021 році

Серед 15 мільярдів паролів, найпоширенішими виявилися такі:

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty
  • пароль
  • 12345
  • qwerty123
  • 1q2w3e
  • 12345678
  • 111111
  • 1234567890

Цікаво, що люди часто обирають назви улюблених спортивних команд, міст чи домашніх тваринок для паролю.

Що найчастіше використовують у паролях

  • Роки. Найпопулярнішим був 2010 рік. Майже 10 мільйонів паролів містили в собі цей рік. Другим за популярністю став 1987 рік, третім – 1991 рік.
  • Спортивні команди. Європейці найчастіше в паролі пишуть Ліверпуль, Челсі та Арсенал.
  • Лайливі слова. Майже 153 мільйони паролів містили нецензурні слова.
  • Міста. Найпопулярнішими виявилися Абу-Дабі (ОАЕ), Рим (Італія) та Ліма (Перу).
  • Пори року та місяці. У паролях люди часто згадують липень і серпень та п'ятницю і суботу. Відповідно улюблена пора року – літо.
  • Їжа. Менше, але все одно багато користувачів прописують назву їжі у своєму паролі. Зокрема, морозиво, чай і пиріг.

Більшість паролів – ненадійні: мають 8 або менше символів, або складаються виключно з цифр чи букв.

Довірте захист свого бізнесу професіоналам. Сервіс AntiDDoS від Київстар Бізнес постійно моніторить трафік, розпізнає аномалії та ефективно протидіє DDoS-атакам різних рівнів.