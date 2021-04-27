В міру того, як технології вплітаються в життя людей, все важливішою стає кібербезпека. CyberNews виявили, які паролі є найбільш поширеними серед користувачів.

Одним з ключових елементів надійного пароля є його унікальність. Якщо ж ви використовуєте такий самий пароль, як мільйони інших людей, зловмисники з легкістю отримають доступ до ваших даних.

Зверніть увагу Кібербезпека: так само важливо, як замок на дверях

Найпопулярніші паролі у 2021 році

Серед 15 мільярдів паролів, найпоширенішими виявилися такі:

123456

123456789

qwerty

пароль

12345

qwerty123

1q2w3e

12345678

111111

1234567890

Цікаво, що люди часто обирають назви улюблених спортивних команд, міст чи домашніх тваринок для паролю.

Що найчастіше використовують у паролях

Роки . Найпопулярнішим був 2010 рік. Майже 10 мільйонів паролів містили в собі цей рік. Другим за популярністю став 1987 рік, третім – 1991 рік.

. Найпопулярнішим був 2010 рік. Майже 10 мільйонів паролів містили в собі цей рік. Другим за популярністю став 1987 рік, третім – 1991 рік. Спортивні команди . Європейці найчастіше в паролі пишуть Ліверпуль, Челсі та Арсенал.

. Європейці найчастіше в паролі пишуть Ліверпуль, Челсі та Арсенал. Лайливі слова . Майже 153 мільйони паролів містили нецензурні слова.

. Майже 153 мільйони паролів містили нецензурні слова. Міста . Найпопулярнішими виявилися Абу-Дабі (ОАЕ), Рим (Італія) та Ліма (Перу).

. Найпопулярнішими виявилися Абу-Дабі (ОАЕ), Рим (Італія) та Ліма (Перу). Пори року та місяці. У паролях люди часто згадують липень і серпень та п'ятницю і суботу. Відповідно улюблена пора року – літо.

У паролях люди часто згадують липень і серпень та п'ятницю і суботу. Відповідно улюблена пора року – літо. Їжа. Менше, але все одно багато користувачів прописують назву їжі у своєму паролі. Зокрема, морозиво, чай і пиріг.

Більшість паролів – ненадійні: мають 8 або менше символів, або складаються виключно з цифр чи букв.

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