Про них варто забути: 10 найпоширеніших паролів у 2021 році
В міру того, як технології вплітаються в життя людей, все важливішою стає кібербезпека. CyberNews виявили, які паролі є найбільш поширеними серед користувачів.
Джерело:CyberNews
Одним з ключових елементів надійного пароля є його унікальність. Якщо ж ви використовуєте такий самий пароль, як мільйони інших людей, зловмисники з легкістю отримають доступ до ваших даних.
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Найпопулярніші паролі у 2021 році
Серед 15 мільярдів паролів, найпоширенішими виявилися такі:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- пароль
- 12345
- qwerty123
- 1q2w3e
- 12345678
- 111111
- 1234567890
Цікаво, що люди часто обирають назви улюблених спортивних команд, міст чи домашніх тваринок для паролю.
Що найчастіше використовують у паролях
- Роки. Найпопулярнішим був 2010 рік. Майже 10 мільйонів паролів містили в собі цей рік. Другим за популярністю став 1987 рік, третім – 1991 рік.
- Спортивні команди. Європейці найчастіше в паролі пишуть Ліверпуль, Челсі та Арсенал.
- Лайливі слова. Майже 153 мільйони паролів містили нецензурні слова.
- Міста. Найпопулярнішими виявилися Абу-Дабі (ОАЕ), Рим (Італія) та Ліма (Перу).
- Пори року та місяці. У паролях люди часто згадують липень і серпень та п'ятницю і суботу. Відповідно улюблена пора року – літо.
- Їжа. Менше, але все одно багато користувачів прописують назву їжі у своєму паролі. Зокрема, морозиво, чай і пиріг.
Більшість паролів – ненадійні: мають 8 або менше символів, або складаються виключно з цифр чи букв.
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