Про Джобса й Цукерберга: 5 правдивих фільмів про життя відомих людей

Історії відомих людей надихають. Адже їх шлях – це не лише про успіх, славу та гроші. Це також про поразки, випробування та величезну працю. Які фільми показують життя відомих людей без прикрас – далі у матеріалі.

Стів Джобс / Steve Jobs (2015)

Про що фільм

Фільм зняли за сценарієм біографічної книги Уолтера Айзексона, яку він написав у 2011 році. Картина складається з трьох частин. У них розповідається про презентації найважливіших продуктів в житті Стіва:

комп'ютера Apple Macintosh в 1984 році;

NeXT Computer в 1988 році;

iMac в 1998 році.

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У фільмі також показали звільнення Джобса з Apple і його непрості стосунки з колишньою дівчиною Крісан Бреннан і донькою Лізою.

Чи правдивий фільм

Цікаво, що сценариста фільму консультував співзасновник Apple Стів Возняк. Його у фільмі зіграв Сет Роган. Сам Возняк не дуже задоволений фільмом, адже непорозуміння із Джобсом називає вигадкою. Але ця картина сподобалася йому більше, ніж фільм з Ештоном Катчером у 2012 році.

Це хороший фільм. Якби Стів Джобс знімав кіно, це було б то якість, до якого він би прагнув,

​– прокоментував Стів Возняк.

Соціальна мережа / The Social Network (2010)

Про що фільм

Фільм номінований на "Оскар" та отримав "Золотий глобус".

Фільм розповідає про створення Facebook, найбільшої соціальної мережі у світі. Лиш уявіть, що майже половина людства заходить у фейсбук мінімум раз на місяць.

На початку фільму студент Гарварду Марк Цукерберг розходиться з дівчиною. Після цього він краде з бази даних коледжу фото студенток і створює сайт для оцінки їх привабливості. Згодом університетський сервер не витримує навантаження, а Марк за це отримує пів року випробувального терміну від керівництва.

Після цього випадку Кемерон і Тайлер Уінклвосс запрошують Цукерберга в проєкт для створення соціальної мережі Гарвардського університету. Але Марк разом зі своїм другом Едуардо Саверіном починають потай працювати над куди більш глобальним проєктом.

Чи реалістичний фільм

Фільм також заснований на книзі, але є трохи менш правдоподібним, ніж фільм про Стіва Джобса – діалоги тут вигадані. Але під час створення фільму консультантом був співзасновник соцмережі Едуардо Саверін. Сам Цукерберг визнав, що деякі події у фільми не є реальними.

Фільм отримав три "Оскара" та "Золотий глобус".

Аутсайдери / Ford v Ferrari (2019)

Про що фільм

Компанія Ford в 1963 році переживала не найкращі часи. Керівництво компанії Ford намагається придбати італійську Ferrari, щоб покращити свій бренд. Адже Ferrari протягом кількох років поспіль вигравала престижну гонку "24 години Ле-Мана".

Та угода провалилася і американці взялися за розробку власного автомобіля. Автоконструктор та механік, яких грають талановиті Крістіан Бейл і Метт Деймон, беруться за місію "обігнати феррарі".

Фільм отримав "Оскар" в категоріях "Кращий монтаж", "Кращий звуковий монтаж" і був номінований на "Кращий фільм" і "Кращий звук".

Тінейджер на мільярд / The Billionaire (2011)

Про що фільм

Головний герой біографічного фільму – Аіттіпат або як ще його кличуть Топ – росте в забезпеченій сім'ї, його батько займається будівельним бізнесом.

У 17 років Топ кидає школу і починає розносити каштани. Він інвестує свої гроші в продаж каштанів, а його батько у цей час стає банкрутом. Фільм описує шлях хлопця, який стає мільярдером (у таїландських батах) і допомагає своїй сім'ї.

Цікаво, що Топа зіграв справжнісінький мільярдер: статок сім'ї Пачари Чіратівата оцінюється в 9,5 мільярда доларів.

Темні часи / Darkest Hour (2017)

Про що фільм

Фільм розповідає про обрання Вінстона Черчилля на пост прем'єр-міністра Великобританії і його перші тижні на цій посаді. Країні загрожує вторгнення німецьких військ, але Черчілль відмовляється вести мирні переговори з Німеччиною. Опозиція незадоволена цим і планує позбавити його влади.

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Водночас перед Черчіллем надзвичайні виклики ззовні: німецькі війська оточили понад 300 тисяч англійських солдатів в Дюнкерку. А евакуювати військовими кораблями не вдасться, адже Німеччина контролює небо над Ла-Маншем. Чи зможе Черчілль впоратися з цими проблемами?

Гарі Олдмен за роль Вінстона Черчилля отримав "Оскар" та "Золотий глобус".