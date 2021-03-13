Про Джобса й Цукерберга: 5 правдивих фільмів про життя відомих людей

Джерело:mc.today
Історії відомих людей надихають. Адже їх шлях – це не лише про успіх, славу та гроші. Це також про поразки, випробування та величезну працю. Які фільми показують життя відомих людей без прикрас – далі у матеріалі.
Фільм зняли за сценарієм біографічної книги Уолтера Айзексона, яку він написав у 2011 році. Картина складається з трьох частин. У них розповідається про презентації найважливіших продуктів в житті Стіва:
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У фільмі також показали звільнення Джобса з Apple і його непрості стосунки з колишньою дівчиною Крісан Бреннан і донькою Лізою.
Цікаво, що сценариста фільму консультував співзасновник Apple Стів Возняк. Його у фільмі зіграв Сет Роган. Сам Возняк не дуже задоволений фільмом, адже непорозуміння із Джобсом називає вигадкою. Але ця картина сподобалася йому більше, ніж фільм з Ештоном Катчером у 2012 році.
Це хороший фільм. Якби Стів Джобс знімав кіно, це було б то якість, до якого він би прагнув,
– прокоментував Стів Возняк.
Фільм розповідає про створення Facebook, найбільшої соціальної мережі у світі. Лиш уявіть, що майже половина людства заходить у фейсбук мінімум раз на місяць.
На початку фільму студент Гарварду Марк Цукерберг розходиться з дівчиною. Після цього він краде з бази даних коледжу фото студенток і створює сайт для оцінки їх привабливості. Згодом університетський сервер не витримує навантаження, а Марк за це отримує пів року випробувального терміну від керівництва.
Після цього випадку Кемерон і Тайлер Уінклвосс запрошують Цукерберга в проєкт для створення соціальної мережі Гарвардського університету. Але Марк разом зі своїм другом Едуардо Саверіном починають потай працювати над куди більш глобальним проєктом.
Фільм також заснований на книзі, але є трохи менш правдоподібним, ніж фільм про Стіва Джобса – діалоги тут вигадані. Але під час створення фільму консультантом був співзасновник соцмережі Едуардо Саверін. Сам Цукерберг визнав, що деякі події у фільми не є реальними.
Фільм отримав три "Оскара" та "Золотий глобус".
Компанія Ford в 1963 році переживала не найкращі часи. Керівництво компанії Ford намагається придбати італійську Ferrari, щоб покращити свій бренд. Адже Ferrari протягом кількох років поспіль вигравала престижну гонку "24 години Ле-Мана".
Та угода провалилася і американці взялися за розробку власного автомобіля. Автоконструктор та механік, яких грають талановиті Крістіан Бейл і Метт Деймон, беруться за місію "обігнати феррарі".
Фільм отримав "Оскар" в категоріях "Кращий монтаж", "Кращий звуковий монтаж" і був номінований на "Кращий фільм" і "Кращий звук".
Головний герой біографічного фільму – Аіттіпат або як ще його кличуть Топ – росте в забезпеченій сім'ї, його батько займається будівельним бізнесом.
У 17 років Топ кидає школу і починає розносити каштани. Він інвестує свої гроші в продаж каштанів, а його батько у цей час стає банкрутом. Фільм описує шлях хлопця, який стає мільярдером (у таїландських батах) і допомагає своїй сім'ї.
Цікаво, що Топа зіграв справжнісінький мільярдер: статок сім'ї Пачари Чіратівата оцінюється в 9,5 мільярда доларів.
Фільм розповідає про обрання Вінстона Черчилля на пост прем'єр-міністра Великобританії і його перші тижні на цій посаді. Країні загрожує вторгнення німецьких військ, але Черчілль відмовляється вести мирні переговори з Німеччиною. Опозиція незадоволена цим і планує позбавити його влади.
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Водночас перед Черчіллем надзвичайні виклики ззовні: німецькі війська оточили понад 300 тисяч англійських солдатів в Дюнкерку. А евакуювати військовими кораблями не вдасться, адже Німеччина контролює небо над Ла-Маншем. Чи зможе Черчілль впоратися з цими проблемами?
Гарі Олдмен за роль Вінстона Черчилля отримав "Оскар" та "Золотий глобус".