"Приватбанк" запустив програмний касовий апарат для підприємців

ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс "Каса", який дозволяє просто під'єднати та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО).

"Каса" поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала. У додаток вбудований у POS-термінал і він виконує функцію касового апарата.

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"Каса" значно спростить життя підприємцям, які не мають терміналу

За допомогою "Каси" можна продавати товари, оформлювати інкасації, вносити до каси готівку для розміну та інше.

Онлайн-кабінет сервісу "Каса" дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції,

– йдеться в повідомленні.

Вартість сервісу додатку врахована до тарифу з еквайрингу. Для підключення до сервісу потрібно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком "Каса".

Уряд також підтримує новий бізнес

21 червня уряд затвердив три програми грантового фінансування. Важливий акцент усіх цих програм – створення нових робочих місць та можливість оформлення заяви онлайн на отримання гранту. Усі ці програми об'єднали під загальною назвою "єРобота". Нові бізнесмени, аграрії та садівники зможуть взяти у держави гранти для реалізації своїх ідей.

Важливо одразу наголосити, що держава надаватиме грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти і частково оплатити оренду. Але витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде, оскільки банк контролюватиме відповідність платежів затвердженому бізнес-плану.

Ще 3 програми, які стосуються сфери переробки та IT, схвалять найближчим часом.

Сферу зайнятості також реформують: