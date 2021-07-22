Такий допис викликав хвилю критики серед інших топменеджерів, котрі помітили у висловлюванні Голана подвійні стандарти та лицемірство. Незадовго до цього його компанія залучила 235 мільйонів доларів венчурних інвестицій.

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Чому керівник закликав не підвищувати зарплати

Аві Голан раніше працював у Google та є операційним партнером SoftBank. У 2020 році він став СЕО AnyVision, яка працює над технологіями штучного інтелекту. Після залучення 235 мільйонів доларів інвестицій, компанія почала активно шукати "нові таланти". Зараз в AnyVision працює близько 160 співробітників.

Разом з тим, Голан опублікував допис, у якому закликав інших СЕО ІТ-компаній "зупинити безумство" щодо найму у їх компанії. Він запевнив, що надто великі бонуси та зарплати лише нищать ринок ІТ.

Ми пропонуємо фахівцям без досвіду шалені зарплати, які не мають жодного логічного підґрунтя. Всі ви знаєте, що рано чи пізно ця мильна бульбашка лусне, і страждатиме вся індустрія,

– написав Аві Голан.

Реакція представників ІТ-сектору

У коментарях керівника AnyVision звинуватили у подвійних стандартах та лицемірстві. Отримавши шалені гроші, той почав вчити, як треба ставитись до своїх співробітників іншим компаніям.

Старший менеджер компанії Microsoft Ран Морам дуже негативно поставився до допису СЕО AnyVision:

Ви вважаєте, що залучити на вторинних інвестиціях сотні мільйонів – відповідально та безпечно для "бульбашки", а платити працьовитим співробітникам на 10 – 20% більшу зарплату – ні? Гроші з раунду, які ви віддали своїм високооплачуваним менеджерам, можна було інвестувати якраз таки у нові таланти. Для мене це явно подвійні стандарти,

– написав він у коментарях.

До слова, спробу Голана закликати інших керівників не підвищувати зарплати співробітникам розцінили як спосіб знизити конкуренцію у наймі фахівців. Хоча галузь ІТ й справді є високооплачуваною, з різким збільшенням кількості таких компаній вони відчувають брак робочої сили.