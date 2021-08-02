Прихований вплив чи благодійність: чому Google фінансують науковців
Джерело:New Statesman
Розслідування авторитетного британського видання свідчить про те, що за останні п'ять років шість провідних академічних інститутів ЄС отримали десятки мільйонів євро від Google, Facebook, Amazon і Microsoft. Йдеться про дослідження питань, пов'язаних з бізнес-моделями цих компаній, конфіденційності та захисту даних, етики підприємництва і конкуренції на цифрових ринках.
Хоча таке фінансування, як правило, супроводжується гарантіями академічної незалежності, це створює етичну проблему, коли об'єкт дослідження також часто є основним джерелом фінансування.
До теми Найбільший штраф для бізнесу в історії ЄС: за що покарали Amazon
У чому конфлікт інтересів та підступ з боку фінтех-гігантів
Зростаюча залежність наукових установ, що займаються дослідженнями ринків, від фінансування з боку бізнес-гігантів викликає багато питань.
Зокрема, наскільки сильно фінансування з боку фінтех-гігантів може впливати на результати досліджень науковців, які відповідають за підготовку рекомендацій для законодавчих органів щодо регулювання ринку та порядку роботи крупних бізнес-гравців у світовому масштабі, адже для прикладу:
- Інститут етики штучного інтелекту Мюнхенського технічного університету у 2019 році отримав від Facebook грант в розмірі 7,5 мільйонів доларів на фінансування п'яти років досліджень.
- Інститут інтернету і суспільства імені Гумбольдта в Берліні з моменту свого заснування у 2012 році отримав від Google майже 14 мільйонів євро, а на частку технологічного гіганта припадає третина зовнішнього фінансування установи.
Чи насправді фінтех-гіганти приховано корегують результати наукових досліджень
Науковці з інститутів, що фінансуються фінтех-гігантами, звичайно ж спростовують припущення у зовнішньому тиску з боку грантодавців. Наголошуючи на тому, що зовнішнє фінансування не впливає на менш критичний підхід до діяльності їх благодійників у своїх дослідженнях.
Однак, за твердженнями анонімних джерел, представники великого бізнесу значно тонше працюють через такі інститути.
Йдеться про те, що компанії зазвичай виявляють некритичних до їх діяльності вчених – переважно з політичними зв'язками – які, вже є частковими прихильниками переконань, які вигідні для фінтех-гігантів. Потім компанії налагоджують з ними відносини, іноді стимулюючи вчених наданням доступу до затребуваних ними даних, до яких вони отримують ексклюзивний доступ.
Зверніть увагу На Google наклали штраф майже у 600 мільйонів доларів: ще 1 мільйон за день протермінування
Тактика Google була доволі простою, компанія зв'язувалась з професором або викладачем, запрошувала їх виступити з доповіддю в Google, а потім вивчала можливості партнерства. Після чого багато дослідників відвідували та брали участь в конференціях і заходах Google й надалі.
Як Google фінансує дослідження про себе
Провідний експерт з технологічної політики Лучано Флориді
Лучано Флориді є одним з найбільш високопоставлених експертів з технологічної політики в Європі, а також одним з найбільших отримувачів коштів. Він отримував фінансування від Google, DeepMind, Facebook, китайського технологічного гіганта Tencent і японської ІТ-компанії Fujitsu.
Хоча Флоріді пов'язаний з декількома найдорожчими технологічними компаніями світу, він особливо близький до Google. В середині 2010-х років академіка навыть називали "штатним філософом" компанії.
Торік Флоріді курирував і був співавтором дослідження, яке показало, що деякі альтернативні та комерційні пошукові системи видають користувачам більше дезінформації про охорону здоров'я, ніж Google.
Всі мої дослідження і консультації проводяться при повній академічній свободі та без впливу з боку фінансових донорів. Я регулярно даю жорсткі рекомендації технологічним компаніям і критично оцінюю їх дії, як безпосередньо, так і коли за моїм думкою звертаються уряду і регулюючі органи,
– спростовує звинувачення в упередженості впливовий дослідник.
Оксфордський Інститут Інтернету
Дві третини старших наукових співробітників Оксфордського Інституту Інтернету мають індивідуальні фінансові відносини з Google.
Зовнішнє фінансування не ставить під загрозу цінність або цілісність результатів досліджень. Дійсно, багато хто з наших викладачів і студентів були найзапеклішими критиками практик технологічних фірм,
– заявила директор інституту Вікторія Неш
Але, за даними ЗМІ, йдеться про те, що великі бізнес-імперії не намагаються "стерти" всю критику із досліджень. Вони намагаються посилити ту критику, яка їм більше подобається – тобто, ту критику, з якою вони структурно можуть жити.
Ми пишаємося підтримкою, яку надаємо дослідникам в академічних інститутах, університетах і дослідницьких інститутах. Ми вживаємо суворі заходи для забезпечення незалежності та прозорості роботи дослідників і організацій, яких ми підтримуємо,
– своєю чергою прокоментував ці дані представник Google.
Водночас у Google заперечують, що Оксфордський Інститут Інтернету значно залежить від їх фінансування. Вказавши, що фінансування ними наукових програм складає менше третини доходів науково-дослідницької установи з 2018 року, а більшість фінансування досліджень надходить від дослідницьких рад, благодійних організацій і інших фондів.