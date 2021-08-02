Прихований вплив чи благодійність: чому Google фінансують науковців

Розслідування авторитетного британського видання свідчить про те, що за останні п'ять років шість провідних академічних інститутів ЄС отримали десятки мільйонів євро від Google, Facebook, Amazon і Microsoft. Йдеться про дослідження питань, пов'язаних з бізнес-моделями цих компаній, конфіденційності та захисту даних, етики підприємництва і конкуренції на цифрових ринках.

Хоча таке фінансування, як правило, супроводжується гарантіями академічної незалежності, це створює етичну проблему, коли об'єкт дослідження також часто є основним джерелом фінансування.

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У чому конфлікт інтересів та підступ з боку фінтех-гігантів

Зростаюча залежність наукових установ, що займаються дослідженнями ринків, від фінансування з боку бізнес-гігантів викликає багато питань.

Зокрема, наскільки сильно фінансування з боку фінтех-гігантів може впливати на результати досліджень науковців, які відповідають за підготовку рекомендацій для законодавчих органів щодо регулювання ринку та порядку роботи крупних бізнес-гравців у світовому масштабі, адже для прикладу:

Інститут етики штучного інтелекту Мюнхенського технічного університету у 2019 році отримав від Facebook грант в розмірі 7,5 мільйонів доларів на фінансування п'яти років досліджень.

Інститут інтернету і суспільства імені Гумбольдта в Берліні з моменту свого заснування у 2012 році отримав від Google майже 14 мільйонів євро, а на частку технологічного гіганта припадає третина зовнішнього фінансування установи.

Європейські наукові установи отримують значні суми від фінтех-гігантів / Інфографіка New Statesman

Чи насправді фінтех-гіганти приховано корегують результати наукових досліджень

Науковці з інститутів, що фінансуються фінтех-гігантами, звичайно ж спростовують припущення у зовнішньому тиску з боку грантодавців. Наголошуючи на тому, що зовнішнє фінансування не впливає на менш критичний підхід до діяльності їх благодійників у своїх дослідженнях.

Однак, за твердженнями анонімних джерел, представники великого бізнесу значно тонше працюють через такі інститути.

Йдеться про те, що компанії зазвичай виявляють некритичних до їх діяльності вчених – переважно з політичними зв'язками – які, вже є частковими прихильниками переконань, які вигідні для фінтех-гігантів. Потім компанії налагоджують з ними відносини, іноді стимулюючи вчених наданням доступу до затребуваних ними даних, до яких вони отримують ексклюзивний доступ.

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Тактика Google була доволі простою, компанія зв'язувалась з професором або викладачем, запрошувала їх виступити з доповіддю в Google, а потім вивчала можливості партнерства. Після чого багато дослідників відвідували та брали участь в конференціях і заходах Google й надалі.

Як Google фінансує дослідження про себе

Провідний експерт з технологічної політики Лучано Флориді

Лучано Флориді є одним з найбільш високопоставлених експертів з технологічної політики в Європі, а також одним з найбільших отримувачів коштів. Він отримував фінансування від Google, DeepMind, Facebook, китайського технологічного гіганта Tencent і японської ІТ-компанії Fujitsu.

Хоча Флоріді пов'язаний з декількома найдорожчими технологічними компаніями світу, він особливо близький до Google. В середині 2010-х років академіка навыть називали "штатним філософом" компанії.

Торік Флоріді курирував і був співавтором дослідження, яке показало, що деякі альтернативні та комерційні пошукові системи видають користувачам більше дезінформації про охорону здоров'я, ніж Google.

Всі мої дослідження і консультації проводяться при повній академічній свободі та без впливу з боку фінансових донорів. Я регулярно даю жорсткі рекомендації технологічним компаніям і критично оцінюю їх дії, як безпосередньо, так і коли за моїм думкою звертаються уряду і регулюючі органи,

– спростовує звинувачення в упередженості впливовий дослідник.

Google фінансує велику кількість науковців / Фото Unsplash

Оксфордський Інститут Інтернету

Дві третини старших наукових співробітників Оксфордського Інституту Інтернету мають індивідуальні фінансові відносини з Google.

Зовнішнє фінансування не ставить під загрозу цінність або цілісність результатів досліджень. Дійсно, багато хто з наших викладачів і студентів були найзапеклішими критиками практик технологічних фірм,

– заявила директор інституту Вікторія Неш

Але, за даними ЗМІ, йдеться про те, що великі бізнес-імперії не намагаються "стерти" всю критику із досліджень. Вони намагаються посилити ту критику, яка їм більше подобається – тобто, ту критику, з якою вони структурно можуть жити.

Ми пишаємося підтримкою, яку надаємо дослідникам в академічних інститутах, університетах і дослідницьких інститутах. Ми вживаємо суворі заходи для забезпечення незалежності та прозорості роботи дослідників і організацій, яких ми підтримуємо,

– своєю чергою прокоментував ці дані представник Google.

Водночас у Google заперечують, що Оксфордський Інститут Інтернету значно залежить від їх фінансування. Вказавши, що фінансування ними наукових програм складає менше третини доходів науково-дослідницької установи з 2018 року, а більшість фінансування досліджень надходить від дослідницьких рад, благодійних організацій і інших фондів.