Придбав акції Tesla на державні гроші для підтримки малого бізнесу: як покарають чоловіка

Житель штату Орегон Ендрю Ллойд відсидить у федеральній в'язниці 4 роки. Він використав гроші для підтримки малого бізнесу під час пандемії для інвестицій в акції Tesla.

Беручи участь у програмах фінансової підтримки, 51-річний Ллойд отримав від Управління у справах малого бізнесу США понад 3,4 мільйона доларів. У 2020 році він витратив 1,8 мільйона на покупку 15 740 акцій Tesla по 114 доларів за штуку. Сьогодні їхня вартість складає понад 1 тисячу доларів за штуку, тобто приріст капіталу склав понад 800%.

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Чому американець потрапить до в'язниці

Ллойд подавався на позики від імені різних юридичних осіб і використовував персональні дані своїх рідних та ділових партнерів без їхньої згоди. Для правдоподібності він подавав у Податкову службу США підробні документи, за якими начебто підконтрольні йому фірми виплачували зарплату у 2019 році.

При цьому, подаючи заявки від різних юридичних осіб, Ллойд використовував одні й ті ж дані, наприклад адреси та імена декількох десятків співробітників.

Окрім акцій Tesla, на бюджетні кошти він також придбав 25 об'єктів нерухомості в Орегоні та Каліфорнії. Цінні папери і знайдені при ньому кошти перевищили суму у 18 мільйонів доларів, а його частка у Tesla оцінюється у 16 мільйонів.

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Ллойда звинуватили у шахрайстві, відмиванні коштів і крадіжці особистості. Американець визнав провину по всім трьом пунктам і отримав 4 роки ув'язнення. Нерухомість чоловіка і активи у Tesla конфіскують. Крім того, йому доведеться відшкодувати збитки, завдані державі, на суму 4 мільйони доларів.