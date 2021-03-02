Прибутки Zoom виросли на 2327% за рік: чого очікують у 2021 році

Пандемія коронавірусу перетворила бізнес-зустрічі, шкільні заняття та навіть побачення у зум-конференції. Така потреба у послугах компанія дозволила їй збільшити прибутки у кілька тисяч разів.

Яким був 2020 рік для Zoom

Продажі компанії за останні три місяці 2020 року зросли на 370% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, досягнувши 882,5 мільйона доларів. Про це повідомила своїх інвесторів компанія Zoom.

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Четвертий квартал ознаменувався сильним завершенням безпрецедентного року для Zoom. Коли світ виходить із пандемії, наша робота лише розпочинається,

– сказав керівник компанії Ерік Юань.

Компанія зросла на 326% до 2,6 мільярда доларів у 2020 році.

Прибуток зріс із 21,7 мільйона ​​доларів у 2019 році до 671,5 мільйона доларів.

"Майбутнє тут"

Пандемія, яка спричинила різкий перехід до віддаленої роботи для багатьох підприємств у всьому світі, практично за одну ніч перетворила Zoom в надуспішну компанію.

Що відомо про Zoom Це американська комунікаційно-технологічна компанія, яка надає послуги віддаленого конференц-зв'язку з використанням хмарних обчислень. Це відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат і мобільна спільну роботу. Послуги для бізнесу платні, але для широкої громадськості є безкоштовний обмежений доступ.

Хоча деякі компанії почали знову кликати працівників до офісу, багато інших компаній заявляють про те, що гнучкість в графіку та робочому місці залишиться навіть після пандемії.

Майбутнє за зростанням віддаленої роботи. Ми визнаємо цю нову реальність і допомагаємо розширити можливості наших власних співробітників та наших клієнтів працювати та процвітати на відстані,

– сказав Ерік Юань.

Сюзанна Стрітер, аналітик Hargreaves Lansdown, вважає, що доля Zoom буде залежати від того, як їй вдасться конкурувати з такими компаніями, як Microsoft та Google, які впровадили подібні функції. Адже ці компанії протягом останніх місяців стали серйозними конкурентами та нарощують свою вагу на цьому ринку.

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Чого очікують у 2021 році

У компанії прогнозують, що цьогоріч продажі зростуть ще на 40% і досягнуть 3,7 мільярда доларів. Цікаво, що після цього прогнозу, акції компанії одразу виросли на 6% в ціні.

У Zoom заявили, що не очікують, що зростання буде продовжуватися такими темпами, як торік, але поки що бізнес залишається сильним.