Світова економіка починає відновлюватись після пандемії COVID-19, і це стало ще більшим стимулом для багатьох технологічних компаній. Попит на цифрові послуги та гаджети продовжує рости.

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Apple, Google та Microsoft стали найбільшими бенефіціарами відновлення економіки США у цьому році. У другому кварталі 2021 року чистий прибуток компаній щотижня складав близько 5 мільярдів доларів.

Джим Тірні, керуючий портфелем активів AllianceBernstein, називає такі суми "просто приголомшливими". На його думку, цифрові звички споживачів залишаться навіть після повного виходу країн з пандемічної кризи.

Як наголосила генеральна директорка Microsoft Сатья Наделла, технологічний бум на початку минулого року не був мильною бульбашкою. Надалі триватиме стійкий розвиток галузі, оскільки все більше компаній переходитиме до цифровізації своєї діяльності.

Відсотковий ріст доходів технологічних гігантів поквартально / Інфографіка Financial Times