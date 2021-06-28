Звільнитися або розпочати гру: працівників Amazon ставлять перед вибором

Перед звільненням співробітники Amazon можуть відстояти свої права перед журі. Його призначає сама компанія. Якщо ж людина не хоче цього робити – може просто звільнитися і отримати компенсацію.

Працівникам також пропонують користуватися програмою Pivot нібито для підвищення продуктивності. Однак насправді, за словами співробітників, програма працює проти них.

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Що не так з Pivot

Деякі співробітники розповіли, що у Pivot отримують квоти на звільнення, а не для зростання кар'єри. Якщо заговорили про звільнення певного працівника – у нього є 2 шляхи.

• Перший варіант

Працівник отримує до 30 тисяч доларів і звільняється. Однак ця людина потрапляє у так званий чорний список – перелік людей, яких більше ніколи не візьмуть на роботу в Amazon.

• Другий варіант

Працівник може відстояти своє право на роботу перед журі, у якому є менеджери та колеги співробітника, якого звільняють. У такий спосіб він може спробувати відстояти своє право на роботу, але з меншою зарплатою. сума може бути меншою в 5 разів.

Якщо людина обирає цей варіант – їй дають план завдань і цілей, які треба виконати за певний термін. Люди, які обирали цей шлях, розповіли, що насправді не все так просто. Часто цілі були нереалістичними і вимагали багато годин додаткової роботи кожен день.

Були навіть випадки, коли давали лише кілька тижнів на завдання, яке зазвичай виконують працівники за рік.

Що відбувається вкінці випробування

Якщо задані цілі не виконані – людина отримує 11 тисяч доларів і звільняється з роботи. Її теж більше ніколи не приймуть назад у компанію. Якщо ж співробітник відновився на своїй роботі – його переводять в нову команду.