Працівники Microsoft сказали, що їм не подобається у роботі: опитування компанії

Співробітники корпорації Microsoft у внутрішньому опитуванні, яке проводили в масштабах усієї компанії, змогли висловити своє ставлення до роботодавця. Microsoft проводить таке опитування щороку, воно називається "Опитування MS".

У такий спосіб керівництво хоче з'ясувати, як співробітники ставляться до різних питань. Зокрема, до лідерства, балансу між робочим життям та компенсацій.

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У 2021 році в опитуванні взяли участь приблизно 132 тисячі кваліфікованих співробітників з 149 тисяч, які існують. Це майже 88% явки, згідно з внутрішнім документом.

Компанія сортує запитання за категоріями та ділить, який відсоток працівників відповів позитивно, а який – негативно.

Пізніше компанія розкриває працівникам результат, щоб вони розуміли, як їхня команда реагували на кожну тему.

Результати за 2021 рік

Категорією з найбільш сприятливими відгуками була "справжність, належність, віра у прихильність до різноманітності" . Ця категорія отримала 90% сприятливих відповідей по всій компанії.

. Ця категорія отримала сприятливих відповідей по всій компанії. Категоріями з найменшою кількістю сприятливих відповідей були "ефективність" (66%) та "угода" (73%). Цим працівники задоволені найменше.

Компанія Microsoft не відповіла на запит підтвердити чи прокоментувати результати.

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У 2020 році опитування MS виявило, що працівникиТоді 55% опитаних працівників заявили, що їхня загальна зарплата, премії та власний капіталаналогічним робочим місцям в інших компаніях.