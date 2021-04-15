Працівники Microsoft сказали, що їм не подобається у роботі: опитування компанії

Джерело:Business Insider
Співробітники корпорації Microsoft у внутрішньому опитуванні, яке проводили в масштабах усієї компанії, змогли висловити своє ставлення до роботодавця. Microsoft проводить таке опитування щороку, воно називається "Опитування MS".
У такий спосіб керівництво хоче з'ясувати, як співробітники ставляться до різних питань. Зокрема, до лідерства, балансу між робочим життям та компенсацій.
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У 2021 році в опитуванні взяли участь приблизно 132 тисячі кваліфікованих співробітників з 149 тисяч, які існують. Це майже 88% явки, згідно з внутрішнім документом.
Компанія сортує запитання за категоріями та ділить, який відсоток працівників відповів позитивно, а який – негативно.
Пізніше компанія розкриває працівникам результат, щоб вони розуміли, як їхня команда реагували на кожну тему.
Компанія Microsoft не відповіла на запит підтвердити чи прокоментувати результати.Важливо! У 2020 році опитування MS виявило, що працівники були менш задоволеними зарплатою. Тоді 55% опитаних працівників заявили, що їхня загальна зарплата, премії та власний капітал конкурентоспроможні аналогічним робочим місцям в інших компаніях.