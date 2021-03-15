Працівники IKEA 3 роки ходили по домівках киян, перш ніж відкрити магазин в Україні

Джерело:The Village
Представники IKEA перед відкриттям першого магазину в Україні ходили по домівках українців. У такий спосіб вони намагались зрозуміти в яких умовах живуть люди. У компанії запевнили, що таку практику використовуватимуть ще.
Працівники планують щороку вивчати потреби українського населення. Такий спосіб допоміг IKEA впевнено вийти на український ринок.
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Менеджерка з комунікацій та дизайну інтер'єрів IKEA Анна Тітченко розповіла про практику детальніше.
IKEA вивчала потреби українців 3 роки для того, щоб запропонувати їм оптимальні рішення для облаштування квартир. Представники компанії відвідали декілька десятків українських сімей. Їх цікавили різні сім'ї, а не однотипні.
Ми з представниками агентств ходимо в гості і розпитуємо їх, як і в яких умовах вони живуть, що їх радує, чого їм не вистачає, що допомагає розслабитися та інше. Словом, ми докладно розпитуємо про те, як люди організовують свій побут,
– пояснила Ганна Тітченко.
В IKEA також враховували сімейний бюджет, адже розуміють, що рівень достатку і купівельної спроможності в Україні не найвищий.
"Розуміємо, що серед наших покупців є чимало людей з досить скромним бюджетом. Однак в кожній товарній категорії ми намагаємося формувати пропозицію так, щоб задовольнити всі групи аудиторій", – запевнила Тітченко.
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