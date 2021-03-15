Представники IKEA перед відкриттям першого магазину в Україні ходили по домівках українців. У такий спосіб вони намагались зрозуміти в яких умовах живуть люди. У компанії запевнили, що таку практику використовуватимуть ще.

Працівники планують щороку вивчати потреби українського населення. Такий спосіб допоміг IKEA впевнено вийти на український ринок.

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Як все відбувалось

Менеджерка з комунікацій та дизайну інтер'єрів IKEA Анна Тітченко розповіла про практику детальніше.

IKEA вивчала потреби українців 3 роки для того, щоб запропонувати їм оптимальні рішення для облаштування квартир. Представники компанії відвідали декілька десятків українських сімей. Їх цікавили різні сім'ї, а не однотипні.

Ми з представниками агентств ходимо в гості і розпитуємо їх, як і в яких умовах вони живуть, що їх радує, чого їм не вистачає, що допомагає розслабитися та інше. Словом, ми докладно розпитуємо про те, як люди організовують свій побут,

– пояснила Ганна Тітченко.

В IKEA також враховували сімейний бюджет, адже розуміють, що рівень достатку і купівельної спроможності в Україні не найвищий.

"Розуміємо, що серед наших покупців є чимало людей з досить скромним бюджетом. Однак в кожній товарній категорії ми намагаємося формувати пропозицію так, щоб задовольнити всі групи аудиторій", – запевнила Тітченко.

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Що показало дослідження

В основному кияни живуть в невеликих квартирах, 30 – 50 квадратних метрів.

Дуже часто в одній квартирі проживають відразу кілька поколінь однієї родини.

Українці не дуже ефективно використовують функціональні елементи стін . В компанії зауважили, що запропонують людям товари, які дозволять максимально ефективно використовувати кожен сантиметр простору.

. В компанії зауважили, що запропонують людям товари, які дозволять максимально ефективно використовувати кожен сантиметр простору. Не всі кияни використовують правильне рішення для зберігання взуття.

Довідка. Перший офлайн-магазин IKEA в Україні відкрили 1 лютого 2021 року. Він розташований у торговому центрі Blockbuster Mall, що в Києві. До цього товари бренду можна було придбати тільки в інтернет-магазині.