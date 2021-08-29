Автовиробник повідомив про свої нові плани наприкінці серпня, майже через 5 місяців після оголошення гнучкої програми повернення на роботу для близько 86 тисяч співробітників по всьому світу. Понад 120 тисяч зі 182 тисяч осіб, які працевлаштовані на виробничих потужностях компанії, вже встигли повернутись до звичної роботи.

Зверніть увагу Проблема з чипами триває: автогіганти та технологічні компанії масово скорочують виробництво

У Ford наголосили, що графік роботи працівників, яким необхідно перебувати на підприємстві, щоб виконувати свої обов'язки, не сильно зміниться.

Ситуація з COVID-19 продовжує бути неоднозначною, тому ми відтерміновуємо початок нашої гібридної програми роботи щонайменше до січня 2022 року,

– мовиться у повідомленні Ford.

56 тисяч працівників Ford у США повернулись до роботи на підприємстві ще у травні 2020 року, коли автовиробник був змушений закрити всі свої фабрики на кілька тижнів на початку пандемії.

Ford також оголосив про нову "короткострокову віддалену роботу", яка дозволить працівникам невиробничої спеціалізації працювати звідки заманеться до 30 днів на рік.

Гнучка гібридна модель, за словами автовиробника, стане основним механізмом роботи для тих, хто працює без прив'язки безпосередньо до виробничих потужностей.