Такі дані показало дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона. Відомо, що 39% працівників виснажені. Кожен п’ятий вважає, що їхні роботодавці не дбають про співвідношення роботи та життя.

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Коли керівники звинувачують співробітників у неправомірних діях або карають за помилки, працівники частіше завдають ударів у відповідь та навмисно викрадають дані.

Microsoft вважає, що "цифрове співпереживання" – актуальний вислів компанії для полегшення стресу під час роботи у 2020 році.

Компанія також виробляє програмне забезпечення, яке називається Microsoft Insider Risk Management, в рамках своїх офісних інструментів Microsoft 365. Воно виявляє потенційні ризики поведінки працівників в організації.

Якщо ви збираєтеся мати ефективну, довговічну програму внутрішнього ризику, вона повинна будуватися на основі довіри та співпереживання,

– зауважив Таллах Мір, головний менеджер програм Microsoft Compliance.

Як розв'язати проблему

Дослідники запевнили, що відповіддю на таку скрутну ситуацію є інвестування у спілкування та зміцнення довіри.

Наше дослідження показує, що зв'язок співробітників з організацією та підтримка роботодавця має важливе значення для мінімізації як умисних, так і випадкових діянь,

– сказав провідний дослідник Ден Коста.

Те, як організації старається дотримуватись цих пунктів, є вирішальним.

"Переважна більшість крадіжок даних здійснювали особи, які розпочали діяльність у своїх організаціях як віддані працівники. Однак коли втручалися професійні або особисті стресові фактори, вони виявили мотивацію діяти проти інтересів свого роботодавця", – пояснили у звіті дослідження.

Постійний контроль шкодить стосункам

У Microsoft вважають, що надзвичайний моніторинг може погіршити ситуацію.

"Це шкодить стосункам між роботодавцем і працівником. Співробітник відчуває, що йому не довіряють на роботі, а засоби контролю, які встановили для моніторингу діяльності, лише погіршують продуктивність", – наголосили у компанії.

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