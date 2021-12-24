Активісти опублікували постер, у якому заявили про своє право на повагу на робочому місці, оплачувані лікарняні, кращий захист і достойне медичне забезпечення. Окрім гаджетів, в цей день усіх попросили не здійснювати жодних покупок в AppStore.

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Мотивація працівників

На думку працівників Apple, різке зниження кількості покупок та трафіку споживачів у магазинах компанії змотивує керівництво щонайменше скасувати робочі зміни для працівників напередодні свят і вихідних днів.

Страйкарі зазначають, що у великої частки корпоративних співробітників Apple будуть різдвяні вихідні, однак роздрібні продавці і представники служби підтримки AppleCare при цьому змушені працювати у звичному форматі.

Додамо, що за інформацією на сайті компанії, більшість магазинів Apple у США відчинені до 18:00 напередодні свят, і закриті у вихідний день.

До слова, Apple Together повідомляє, що усі працівники, які підтримають страйк і підуть додому раніше встановленого компанією часу, зможуть отримати компенсацію за неробочі години у розмірі 500 доларів через некомерційний Фонд солідарності Coworker.

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