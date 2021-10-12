Працівники Amazon самі обиратимуть, скільки днів на тиждень їм виходити в офіс

12 жовтня 2021 , 14:30
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Джерело:

Amazon

Раніше компанія Amazon вважала обов’язком, щоб співробітники, після повернення їх з вимушеної віддаленої роботи, приходили в офіс три дні на тиждень. Тепер працівники самі можуть вирішувати як і де планувати свої робочі години.

У повідомленні компанії наголосили, що "замість того, щоб вказувати людям працювати в офісі три дні на тиждень, ми залишимо це рішення на розсуд окремих команд". Рішення про кількість робочих днів в офісі будуть приймати директори окремих відділів.

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Ми навмисно не вказуємо, скільки днів або в які дні працювати в офісі: це повинні визначати директори разом зі своїми старшими керівниками та командами,
– зазначив Генеральний директор Amazon Енді Ясси.

Які ще компанії порушили це питання

  • Нагадаємо, що багато американських компаній кілька разів змінили плани щодо повернення співробітників в офіси. За інформацією CNBC, корпорація Google відклала до 10 січня 2022 року.
  • За даними NBC News, у корпорації Facebook зазначили, що зазначають можливість повернення працівників у офіси зважаючи на дані, а не на будь-які дати.   
Автор: Наталія Гулій