У повідомленні компанії наголосили, що "замість того, щоб вказувати людям працювати в офісі три дні на тиждень, ми залишимо це рішення на розсуд окремих команд". Рішення про кількість робочих днів в офісі будуть приймати директори окремих відділів.
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Ми навмисно не вказуємо, скільки днів або в які дні працювати в офісі: це повинні визначати директори разом зі своїми старшими керівниками та командами,
– зазначив Генеральний директор Amazon Енді Ясси.
Які ще компанії порушили це питання
- Нагадаємо, що багато американських компаній кілька разів змінили плани щодо повернення співробітників в офіси. За інформацією CNBC, корпорація Google відклала до 10 січня 2022 року.
- За даними NBC News, у корпорації Facebook зазначили, що зазначають можливість повернення працівників у офіси зважаючи на дані, а не на будь-які дати.