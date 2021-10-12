У повідомленні компанії наголосили, що "замість того, щоб вказувати людям працювати в офісі три дні на тиждень, ми залишимо це рішення на розсуд окремих команд". Рішення про кількість робочих днів в офісі будуть приймати директори окремих відділів.

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Ми навмисно не вказуємо, скільки днів або в які дні працювати в офісі: це повинні визначати директори разом зі своїми старшими керівниками та командами,

– зазначив Генеральний директор Amazon Енді Ясси.

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