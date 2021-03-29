На компанію Amazon подали до суду. У позові зазначили, що працівники не отримували достатніх перерв на обід в каліфорнійському центрі, де готували замовлення.

Справу передали до Окружного суду США в Каліфорнії. Деталі скандалу – читайте далі.

До теми Приниження та неповага: чорношкірі працівники Amazon скаржаться на расову дискримінацію

У чому звинуватили компанію

Колишня співробітниця Ловенія Скотт запевнила, що Amazon відмовила співробітникам в 30-хвилинних перервах на обід, які повинні бути кожні 5 годин роботи відповідно до законодавства Каліфорнії.

Час на обід скоротили нібито через те, що працівники витрачали час на те, щоб слухати і реагувати на робочі обов'язки за допомогою рацій.

У позові також мовиться про те, що працівникам не виплачують компенсацію за використання особистих мобільних телефонів для виконання робочих завдань.

За словами Скотт, у центрі – серйозні кадрові проблеми, а тому обсяг роботи працівників є значно більшим, ніж зазвичай. Ймовірно, керівництво компанії не хоче робити перерви, адже бажає закінчити роботу вчасно.

Наразі у компанії не відреагували на звинувачення.

Важливо! Це вже не перший скандал за участі компанії Amazon. Нещодавно стало відомо, що кур'єри ходять в туалет у пляшки, адже бояться відійти у вбиральню, аби не втратити роботу.