Надсилав похоронні вінки та живих тарганів: експрацівника eBay відправили за ґрати

Колишнього голову відділу безпеки eBay приговорили до півтора року ув'язнення та 15 тисяч доларів штрафу. Чоловік переслідував та погрожував подружній парі з Массачусетсу, які скористались онлайн-платформою.

Сім'я неодноразово критикувала сервіс eBay на власному сайті. Через це засуджений присилав на адресу подружжя анонімні пакунки з тарганами, свинячими головами та похоронними вінками.

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Деталі справи

Минулого року проти 6 колишніх співробітників eBay порушили кримінальні справи через переслідування в інтернеті. У липні того ж року обвинувачення висунули сьомому учаснику судового процесу – колишньому голові відділу безпеки eBay Філіпу Куку.

Щоб помститись сімейній парі за негативні відгуки про компанію, 7 вже колишніх співробітників спершу надсилали листи з погрозами, а згодом вдались до радикальніших методів. Подружжя з Массачусетсу отримало пакунок, наповнений живими тарганами, похоронний вінок з іменами близьких їм людей, книгу з порадами "Як пережити смерть близького", закривавлену маску свині тощо.

Окрім цього, зловмисники розмістили анкету подружжя на свінгерському сайті, де вказали адресу жертв та закликали користувачів "приходити у будь-який час".

До слова, Філіп Кук визнав свою провину у суді. Він став першою особою у цій справі, яку засудили. Проти шести інших співучасників поки ще тривають судові процеси. Компанія eBay рішення суду щодо свого експрацівника поки не коментувала.