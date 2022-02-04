Повноліття Facebook: 18 фактів про компанію, яких ви не знали

Meta святкує свій 18 День народження 4 лютого 2022 року. Попри значні негаразди і скандальні заголовки у ЗМІ, що переслідують компанію протягом останнього року, її соцмережа Facebook залишається №1 у світі.

На тлі невтішних фінансових показників та судових тяганин Meta все одно продовжує зростати й не планує ставати історичним минулим. Бізнес 24 зібрав 18 цікавих фактів про компанію і її першу соцмережу, які можуть вас здивувати.

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1. Перша спроба

Коли Марк Цукерберг навчався у Гарварді, у нього з'явилась ідея створити сайт під назвою Facemash. Платформа дозволяла обирати "хто краще" між двома фото людей. Така розробка тоді не вразила адміністрацію вишу, а Цукербергу взагалі загрожувало відрахування з університету.

2. З чого все починалось

Ще навчаючись у виші, Цукерберг створив каталог під назвою Thefacebook. Люди, які його використовували, мали змогу:

знайти інших студентів Гарварду;

дізнатись, хто відвідує ті ж семінари і лекції, що й вони;

знайти друзів;

об'єднатись у невелику соціальну мережу з іншими.

Хоча Thefacebook започатковувався як ексклюзивний каталог для студентів Гарварду, згодом доступ до нього розширився для всіх охочих, старше 13 років. Потім сайт перейменували у Facebook, а материнська компанія, яка згодом "обросла" й іншими соцмережами, нині називається Meta.

3. Перший суд

Цукерберг зіткнувся з юридичними проблемами ще задовго до оприлюднення The Facebook Files. Так, коли тільки компанія почала розвиватись, однокурсники мільярдера подали проти нього позов до суду, звинувативши у крадіжці їхньої спільної ідеї.

Позивачами стали близькі друзі Цукерберга – Дівьє Нарендре і брати Камерон і Тайлер Вінклвос. Юридична тяганина тривала понад 4 роки і закінчилась сплатою Цукербергом 65 мільйонів доларів на користь позивачів.

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4. Розподіл аудиторії

Хоча США є батьківщиною Meta, місцевий ринок не є найбільшим за кількістю користувачів по всьому світу. Найбільше соцмережу Facebook використовують в Індії та Індонезії – на Азійсько-Тихоокеанський ринок припадає 38% усіх активних користувачів платформи. При цьому 90% щоденних активних користувачів мешкають за межами США і Канади.

5. Гендерний аспект

Близько 56% користувачів соцмережі Facebook є представниками чоловічої статі. Цікаво, що на старті платформи її навпаки використовували здебільшого жінки – близько 75%.

6. Майданчик для бізнесу

Понад 200 мільйонів компаній використовують Facebook для своєї діяльності. Найчастіше платформа служить засобом комунікації бізнесу з клієнтами та маркетинговим інструментом для просування бренду.

7. Реклама

Середньостатистичний користувач Facebook щонайменше один раз на день переходить за рекламними посиланнями, розміщеними на платформі. При цьому близько 26% користувачів здійснюють покупку після переходу.

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8. Найкращий час

Щоб ваш допис у Facebook прочитали якомога більше користувачів, опублікувати його потрібно о 9 ранку. Саме у цей час відвідувачі платформи найактивніші.

9. Кількість повідомлень

Щодня користувачі соцмереж Meta обмінюються понад 100 мільярдами повідомлень. Це близько 13 повідомлень щодня від кожної людини на земній кулі.

10. Найпопулярніші сторінки

Топ-5 найпопулярніших сторінок у Facebook виглядає так:

Facebook App – майже 200 мільйонів вподобань;

Samsung – понад 161 мільйон вподобань;

Cristiano Ronaldo – 150 мільйонів фоловерів;

Mr. Bean – 129 мільйонів підписників;

CGTN – 117 мільйонів фоловерів.

11. Вподобання

Користувачі Facebook генерують близько 4 мільйонів вподобань щохвилини.

12. Фото

За весь час існування соцмережі користувачі завантажили на платформу понад 350 мільярдів фото.

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13. Кількість входів

У середньому користувач Facebook заходить на платформу 8 разів на день. Для порівняння, Instagram відвідують 6 разів на день, а Twitter – 5 разів.

14. Мета

Користувачі здебільшого заходять у Facebook для того, щоб:

розважитись – 33%;

переглянути новини – 23%;

слідкувати за улюбленими брендами – 17%;

поспілкуватись у корпоративних цілях – 11%;

інша мета – 16%.

15. Популярність

На кінець 2021 року, Facebook був третім найбільш відвідуваним сайтом у світі. На першому місці розташувався Google, а на другому – YouTube.

16. Сім'я

За 18 років існування соцмережі понад 1,5 мільярда сімейних пар познайомились у Facebook.

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17. Реальність

Понад 30 мільйонів акаунтів, зареєстрованих у Facebook, належать людям, які вже померли.

18. Перші користувачі

Першими 10 користувачами, зареєстрованими у Facebook, були: