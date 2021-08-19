Майже половина усіх пропозицій "дистанційки" – у галузі інформаційних технологій. Однак є й інші сфери, де працювати в офісі чи на підприємстві не потрібно.

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Де найчастіше шукають працівників на віддалену роботу

Згідно з даними Work.ua, топ-5 галузей, у яких найчастіше шукають віддалених працівників, виглядає так:

ІТ, комп'ютери, інтернет – 35% вакансій;

ЗМІ, видавництво, поліграфія – 30%;

дизайн, творчість – 27%;

культура, музика, шоу-бізнес – 27%;

логістика, зовнішня економічна діяльність – 24%.

Непогані шанси влаштуватись на дистанційну роботу також у галузях маркетингу і реклами (23,77% всіх таких вакансій), страхування (17%) та управління персоналом (14%).

На платформі Jooble піком пропозицій віддаленої роботи був січень 2021 року – 1 159 вакансій. Станом на липень 2021 року їх налічувалось лише 240.

Пропозиції віддаленої роботи на ресурсі Jooble / Інфографіка "Опендатабот"

Попри зменшення кількості таких вакансій, кандидати надають перевагу саме дистанційній роботі.

Близько 8% шукають роботу винятково в офлайні, а близько 25% відмічають, що хотіли б працювати повністю дистанційно, щоб мінімізувати контакти,

– повідомляє Каріне Макіян, PR-менеджерка Work.ua.

Водночас платформою OLX, з початку літа 2021 року, було зафіксовано ріст кількості пропозицій роботи з фізичною присутністю – зокрема, на 25% у червні. У компанії це пояснюють сплеском сезонних пропозицій.