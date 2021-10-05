Все більше покупок онлайн

За результатами дослідження, покупки в Інтернеті є найкращим способом купівлі для українців – 73 % опитаних на цьому наголосили. До того ж таку поведінку вони хочуть зберегти й після пандемії COVID.

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Результати дослідження Smart Shopper 2021 / Google Україна

Основні тригери покупки розрізняються за категоріями:

під час покупки товарів споживчої електроніки користувачі найчастіше хочуть придбати щось нове;

в категорії "Дім і сад" покупці загалом хочуть купити новий продукт на заміну вже наявного;

в групі товарів "Мода" зростає обсяг імпульсивних покупок.

Загалом щодо всіх пунктів онлайн-покупки збільшились з 31 % у 2019 році до 36% у 2021 році. Дослідження Smart Shopper 2021 свідчить, що кількість онлайн-покупок зросла у всіх вікових категоріях, особливо серед покоління Z (18–24) – до 43 %, і українців віком від 45 до 54 років — також до 43 %.



Результати дослідження Smart Shopper 2021 / Google Україна

Інтернет – найкращий спосіб пошуку інформації

За даними дослідження, мережа Інтернет залишається не єдиним, але найкращим способом пошуку інформації про товари різних категорій. 79 % опитаних користувачів розказали, що шукали інформацію в мережі перед тим, як здійснити покупку. Зокрема, для пошуку інформації про товари споживчої електроніки використовували Інтернет 94% опитаних.



Результати дослідження Smart Shopper 2021 / Google Україна

Також цікаво, що 82 % опитаних використовували мережу для пошуку інформації перед покупкою товарів споживчої електроніки, 77 % — товарів для дому та саду і 55 % — товарів категорії "Мода". Крім цього, зростає використання соцмереж у пошуку інформації про товари.

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Результати дослідження Smart Shopper 2021 / Google Україна

За результатами дослідження, основними причинами, чому українці вибирають покупки в інтернеті, – це ціна і зручність. Водночас можливість побачити товар перед покупкою – важлива причина, чому 23 % опитаних вибирають покупки офлайн.



Результати дослідження Smart Shopper 2021 / Google Україна

У 2021 році 73 % українців використовували смартфон для пошуку інформації про товари.



Результати дослідження Smart Shopper 2021 / Google Україна

Дослідження показує, що українці все більше здійснюють онлайн-покупки, а не офлайн. Брендам і роздрібним продавцям важливо зосередитися на правильній організації е-комерції та е-комунікабельності, щоб продовжувати залучати споживачів і після пандемії. Таким чином, зростає кількість інтернет-реклами, яку користувачі активно споживають.