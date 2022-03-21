Послуга знову доступна: ФОПи 1 – 3 груп можуть сплатити податки у Дії

ФОПи 1 – 3 груп знову мають можливість сплачувати податки у застосунку Дія. Раніше послуга була тимчасово недоступна унаслідок введення в Україні воєнного стану.

Вчасно сплачувати податки – зараз як ніколи важливо, адже таким чином підприємці підтримують економіку, і тим самим боротьбу України проти рашистів. Відтепер це знову можливо зробити у декілька кліків у Дії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Чому послуга була недоступна раніше

Від початку повномасштабного російського вторгнення служби національної безпеки відключили усі державні реєстри. Це було зроблено для того, щоб захистити дані українців.

Зараз спільно з Державною податковою службою Мінцифри вдалось відновити роботу комплексу реєстрів, що стосуються податкових послуг. Так, ФОПи 1 – 3 груп з 21 березня знову можуть сплачувати податки через Дію.

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Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці 1 та 2 груп можуть сплачувати єдиний податок на добровільній основі. Відповідний режим діятиме до закінчення воєнного стану.

До слова, у Мінцифри додали, що у Дії зараз також можна подати заявку на виплату у розмірі 6 500 гривень за програмою єПідтримка. Ознайомитись з умовами програми детальніше можна за посиланням.

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