Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів 21 січня під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації. Про найважливіші зміни нової податкової реформи читайте далі.

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Менше податків з доходів

Гетманцев поділився, що нині влада обговорює два концепти щодо зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Об'єднання трьох податків в один. Для цього концепту вже є окремо розроблений законопроєкт. Він передбачає об'єднання ПДФО, ЄСВ і військового збору в єдиний податок, при цьому ефективна ставка податку знизиться. Скасування військового збору. Другий концепт передбачає значне зниження ставки ПДФО, скасування військового збору, а ЄСВ залишити таким, як є.

Нардеп висловив свою прихильність до першого концепту. На його думку, це спростить адміністрування, і для бізнесу, що працює "в білу", об'єднання трьох податків в один стане великим кроком вперед.

За словами Гетманцева, така зміна дасть владі моральне право вимагати від бізнесу повністю усунути будь-які схеми з оподаткування при виплаті зарплат. Разом з тим, менше втрат для бюджету мав би другий концепт – зменшення ПДФО.

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Декларування доходів

Друге питання, в якому немає розбіжностей, – декларування. Зміни передбачають збільшення вирахувань для тих, хто подає декларації. Крім того, з'явиться можливість посімейного декларування.

Виведення з тіні доходів окремих категорій самозайнятих

Спеціальна категорія платників податків, що отримують додатковий дохід, зможе подати заявку через Дію, аби оподатковувати такий додатковий дохід за ставкою 5% без сплати ЄСВ.

Дія видає або встановлює РРО на телефон, через який проходять всі платежі за послуги, з яких сплачуються податок 5%. При цьому не передбачається жодних додаткових витрат, реєстрацій тощо.

У цьому списку 27 видів діяльності: від перукарських послуг до ремонтів квартир, таксі тощо. Це види діяльності, які на сьогодні перебувають повністю у тіні. Ми вирішили дати можливість людям все ж цивілізовано надавати такі послуги,

– пояснює Гетманцев.

За словами нардепа, логіка тут проста: якщо людина працює, наприклад, у таксі, пасажир розраховується, таксист проводить цей платіж через свій телефон і з нього стягується 5% податку. При цьому така можливість звільнена від будь-яких ліцензій, обмежень тощо. Якщо людина припиняє таку діяльність – навіть не потрібно зніматися з реєстрації.

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Пошук компенсаторів для бюджету

Гетманцев наголошує, що основна проблема податкової реформи – втрати бюджету і пошук компенсаторів. Міністерство фінансів обгрунтовано не сприймає детінізацію зарплат як компенсатор, тому що ніхто не може поручитись, що фонд оплати праці таки вийде з тіні.

Реальних компенсаторів у нас в цій реформі не так багато. Мінуси є для бюджету, а плюсів там практично немає,

– додав нардеп.

Компенсатори полягають у скасуванні чи унеможливлюванні схем з ухилення від сплати податків при виплаті заробітних плат.

Розгляд податкової реформи парламентом

Президент ставив завдання ще в грудні зареєструвати законопроєкти, необхідні для податкової реформи. Проте досі не вдалось домовитись з Міністерством фінансів.

Проєкт закону має бути прийнятий до липня і запрацювати з наступного року. Якщо він не буде прийнятий до того часу, ми не будемо більше порушувати принцип стабільності. Тоді (запрацює – ред. 24 канал) з 2024 року,

– пояснив Гетманцев.

До слова, нардеп наголосив, що на сьогодні влада вже завершила основні системні зміни до податкового законодавства. Він не виключає, що впроваджуватимуться ще деякі точкові нововведення, однак великих законопроєктів на кшталт №5600 чи №1210, якщо не говорити про систему оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, точно не буде.

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