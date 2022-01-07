Про це чиновниця написала на своїй фейсбук-сторінці, посилаючись на наказ Укртрансбезпеки від 30 грудня 2021 року, мовляв, перевізник не пройшов безпекової перевірки, тому дію ліцензії призупинено. Проте голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський спростував заяву депутатки, наголосивши, що залізницю ніхто не збирається зупиняти.

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Пасажирські перевезення не зупинятимуть

Укртрансбезпека розпочала системну роботу щодо виправлення ситуації з безпекою на залізниці, і планів заблокувати діяльність Укрзалізниці немає.

Наказ набуває чинності лише у разі невиправлення порушень. Фактично, це попередження про можливе скасування ліцензії, а не саме скасування,

– пояснив Зборовський.

Посадовець уточнив, що перевірка здійснювалась заздалегідь, і увесь час, поки вона тривала, команди Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та Укрзалізниці спільно працювали над усуненням порушень. "Звісно, порушення будуть виправлені, і ніхто залізницю зупиняти не збирається", – наголосив голова Укртрансбезпеки.

За словами Зборовського, першу за 5 років перевірку дотримання Укрзалізницею ліцензійних вимог було проведено у липні 2021 року, і за її результатами було знайдено 116 порушень. Про них було повідомлено минулому керівництву підприємства, втім воно відмовилось від співпраці.

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Одразу після зміни керівництва УЗ розпочалась спільна підготовка до нової позапланової перевірки, яка завершилась 24 грудня. Її результати очікувано показали низку порушень, які не виправляли роками, що і стало підставою для відповідного наказу.

Головні тези з допису Євгена Зборовського

Вже другий день читаю заголовки, мовляв, "Укртрансбезпека позбавляє Укрзалізницю ліцензії на перевезення". Дякую всім за таку увагу, але насправді все виглядає трошки інакше.

ЧИ СКАСОВУЄТЬСЯ ЛІЦЕНЗІЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ

Ні. Перевірка додержання ліцензійних вимог – це стандартна процедура, яка передабчає у разі виявлення низки порушень винести відповідне рішення щодо зупинення дії ліцензії. Позапланова перевірка була завершена 24 грудня 2021 року. Її результати очікувано показали низку порушень, які не виправлялись роками, що і стало підставою для відповідного наказу. Насправді ж ніякої зради у цьому наказі немає. Наказ вступає в силу лише у разі невиправлення порушень. Фактично, це попередження про можливе скасування ліцензії, а не саме скасування.

Наше завдання – вивести безпеку поїздок українською залізницею на якісно новий рівень. Не заблокувавши Укрзалізницю – а разом з її командою виправити усі критичні моменти. Це спільна робота, яка стала можливою лише зараз. І у найближчий час ми разом з керівництвом Укрзалізниці розкажемо, що було зроблено – і яким чином ми плануємо вдосконалювати безпекову ситуацію на залізниці у майбутньому.