Оновлений портал дарує більше можливостей для українських підприємців у цифровому форматі. Огляд доданого функціоналу – далі у матеріалі.

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Маркетплейс фінансових можливостей

Окремий розділ на порталі, де зібрані всі фінансові можливості, доступні українським підприємцям. Тут можна не лише знайти інформацію, але й напряму звернутись до установи, яка реалізує ту чи іншу фінансову програму для бізнесу.

У Мінцифри обіцяють, що невдовзі у розділі з'являться розумні фільтри, котрі сортуватимуть можливості за сумою кредитування, відсотковою ставкою, типом фінансування тощо.

Наразі ми зібрали понад 60 уже доступних державних, міжнародних та банківських фінансових програм. Крім того, створили окремий блок про фінансову грамотність,

– розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан на презентації оновленого порталу.

Аналітика стану українського бізнесу

Безкоштовний онлайн-сервіс, що дозволяє оперативно отримувати аналітичні дані стосовно того, що відбувається з українським бізнесом у режимі реального часу.

Повний запуск модуля запланований у грудні. Тут генеруватиметься інформація на основі відкритих даних про:

ФОПів та юридичних осіб;

податки та ліцензії;

державні перевірки бізнесу;

публічні закупівлі;

торгівлю і експорт;

фінанси та звітність.

Функціонал нового онлайн-сервісу: дивіться відео

Платформа імпакт-інвестування

Сервіс буде корисний підприємцям, які ведуть бізнес відповідно до Цілей сталого розвитку ООН. Платформа даватиме оцінку, наскільки підприємство готове до імпакт-інвестицій, а також відкриє можливість подати заявку на залучення коштів.