Зокрема, компанія Porsche пожертвувала один мільйон євро на надання екстреної допомоги людям, які постраждали від гуманітарної кризи в Україні.

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Ми глибоко засмучені подіями в Україні. Багато людей потребують невідкладної допомоги не з власної вини. Тому ми робимо внесок і підтримуємо організації, які допомагають населенню на місцях,

– заявив генеральний директор Porsche Олівер Блюме.

На що спрямують гроші

750 тисяч євро скерували через програми ООН на допомогу біженців;

250 тисяч євро передали в фонд Ferry Porsche Foundation, який допомагає дітям та молоді.

Нагадаємо, що вже близько 100 компаній-гігантів більше не ведуть бізнес з росіянами.



100 компаній більше не ведуть бізнес з Росією

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