Як розповідає, засновник та гендиректор технологічної компанії у сфері нерухомості вартістю мільярди доларів, Роберт Реффкін у школі в нього ніколи не вдавалось добре складати тести. Але на шляху до успіху він особисто визначив для себе кілька простих тестів, які дозволяють зрозуміти чи підходить працівник вашій компанії.

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Наявність цих швидких тестів у вашому портфоліо допомагає вам приймати більш розумні бізнес-рішення. Чому? Бо чим більше ми думаємо про щось, тим більше наш розум намагається нас обдурити. Ми сумніваємося, дозволяємо закрастися сумнівам і страху, вагаємося, передумуємо,

– пояснює американський мільйонер.

Мета п'яти наведених нижче тестів – подолати сумніви та вирішити головні два запитання менеджерів із персоналу та керівників: коли наймати людину, а коли відмовитися від її послуг.

1. Тест на "хорошу людину" – Чи хороша ця людина?

Якщо вам доводиться робити довгу паузу, щоб відповісти на це питання, то цей працівник не повинен бути у вашій команді. Багато людей думають, що доброта не має значення на роботі, а деякі навіть вважають її перешкодою в бізнесі. Але Роберт Реффкін переконує, що це не так. Для компанії дуже важливо знати чи їх працівники насправді мають чуйне серце, доброту, піклуються про інших, віддають борги. Якщо всі, з ким ми працюємо, будуть хорошими людьми, нам всім буде значно легше досягти успіху у бізнесі.

Засновник та гендиректор Compass Роберт Реффкін / Фото CNBC

2. Тест на "енергію" – Ця людина дає енергію чи забирає її?

На шляху до великого успіху дуже багато залежить від енергетики та енергії персоналу, і зазвичай відчути енергію та енергетику людини можна вже під час співбесіди. Ви будете мріяти про щось більше і рухатися швидше, якщо люди, з якими ви співпрацюєте, будуть давати вам енергію, а не витягувати її з вас. Тому, вибираючи людей для тісної співпраці, знайдіть тих, хто змушує вас з радістю приходити на роботу щоранку. Вони допоможуть вам розкрити найкраще у вашому "я" – і, швидше за все, ви зробите те ж саме для них.

3. Тест на "іншу пропозицію" – Чи боролись б ви за цю людину?

Якби ця людина прийшла б до вас завтра і сказала, що у нього є чудова пропозиція від іншої компанії, чи стали б ви боротися за його збереження, протистояти переманюванню його іншою фірмою? Цей тест допоможе вам визнати, що людина не є "відмінним" працівником, і він був розроблений генеральним директором Netflix Рідом Гастінгсом. Він вважає, що "відмінні" працівники є набагато кращими, ніж "досить непогані".

Як одного разу сказав мотиваційний оратор Джим Рон: "Ви – середнє арифметичне п'яти людей, з якими ви проводите найбільше часу". Тому, якщо ви хочете стати кращими, вочевидь, що всі ми хочемо цього, – один з найкращих способів зробити це – переконатися, що ви оточуєте себе винятковими та чудовими людьми.

Гнучкість в роботі – перевага сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли зручно й так, як зручно саме вам завдяки сервісам для гнучкої роботи команд Офіс там, де ви від Київстар Бізнес.

4. Тест на "раціоналізацію" – Чи є переконливі результати роботи, що підтверджують цінність і значимість цієї людини?

Якщо ваш головний аргумент на користь когось у вашому бізнесі не пов'язаний з реальними результатами, то, швидше за все, ви намагаєтеся раціоналізувати не те, що слід. Прикладом може слугувати ситуація, коли люди говорять: "Ця людина закінчила такий то навчальний заклад, і я думаю, що він буде дуже корисним працівником для іміджу нашої фірми". Звичайно імідж неймовірно важливий, але якби людина була дійсно екстраординарною, ви б сказали: "Ця людина справила значний вплив на нинішню і/або попередні посади. Вона зробила одне, друге, третє. Ми відверто не хочемо його втратити".

5. Тест на "принципи" – Наскільки добре потенційний співробітник втілює кожен з принципів вашої компанії ?

Ідея "відповідності культурі фірми" або "іміджу фірми" може доволі часто бути кодовим словом для дискримінації персоналу та його звільнення. Водночас якщо ви попросите людей розставити пріоритети щодо їх бачення культури роботи компанії, самі не визначивши при цьому принципи роботи вашої фірми, є ризик, що вони називаючи власні пріоритети змусять вас повірити у те, чого насправді неможливо застосувати у вашому бізнесі.

У Compass основна культура - підприємницька, тому при прийомі на роботу або на співбесіді оцінюють людину по тому, наскільки масштабне в неї мислення, як швидко вона прогресує, вчиться на реальних прикладах, орієнтована на конкретні рішення, одержима можливостями, та максимально використовує свої сильні сторони.