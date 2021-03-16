Репутація – це все, запевняє успішний канадський підприємець Сімон Масс і ділиться з вами 3 перевіреними порадами, як цю репутацію сформувати. Беріть на озброєння!

Довіра, репутація, цілісність – визначальні цінності бізнесу. Про них дуже легко забути й ще легше їх втратити, погнавшись за швидкими грішми. Тим часом, щоб заробити добре ім’я в бізнесі, потрібен не один рік важкої праці.

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Спеціалізуйтеся. Будьте максимально конкретні

Спеціалізація – надзвичайно ефективний спосіб напрацювати ділову репутацію. Позиціонуючи себе як у своїй царині, ви сфокусуєте під час переговорів увагу потенційних клієнтів та інвесторів на своєму унікальному досвіді. У багатьох вузькоспеціалізованих галузях, наприклад у фінансовому плануванні та бухгалтерському обліку, у рази простіше вибудувати бізнес саме навколо експерта.

Що вужчою та конкретнішою буде ваша ніша, то з більшою концентрацією ви докладатимете в ній зусиль і то швидшою й більшою буде віддача.

Упорядкуйте свої дії й складіть детальний план реалізації проєкту. Поступовість та покроковість зроблять ваше сходження на бізнесовий олімп плавнішим і прискорять формування правильної репутації.

Вирізняйтеся, як тільки можете

Спеціалізація – це дуже важливо, але в жодному разі не забувайте про те, що ви маєте бути не просто фахівцем з конкретних питань, а фахівцем помітним. Вам необхідно привернути увагу до свого бізнесу.

Якщо хочете, щоб вас помітили, – робіть те, що виокремить вас із-поміж конкурентів. І – увага! – добре вивчіть манери та маневри своїх конкурентів. Ви маєте знати, як і де вони хитрують, коли блефують, а коли справді йдуть ва-банк.

Поради для бізнесу / Фото unsplash

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Будьте послідовні й прагніть до досконалості в усьому, що робите

Послідовність слів та дій – невід’ємна складова позитивної репутації. Лише коли ваші слова не змінюватимуться щодня й не розходитимуться з ділами, ви отримаєте довіру клієнтів – і чесний дохід.

Найпростіший спосіб створити постійний меседж – поширювати одну й ту саму важливу новину через усі канали зв’язку. Що більше каналів, за допомогою яких ви можете розповісти свою історію, то виразнішою та стабільнішою буде ваша ділова репутація. Поширювати потрібну інформацію можна як онлайн (у LinkedIn, електронних розсилках), так і офлайн (зовнішня реклама, матеріали компанії).

Поради для бізнесу / Фото unsplash

Віднайшли свою нішу – розкажіть про це світові. Поділіться тим, що є вашою перевагою, зробіть на ній акцент у своїх повідомленнях. Не намагайтеся стати всім для всіх, це лише послабить ефект.

Визначте, що у вашому бізнесі найбільше резонує з потребами вашої цільової аудиторії. Відкрито аналізуйте свої слабкі сторони та зауваження, які отримували від попередніх клієнтів. “Хід щирістю” продемонструє, що ви не фантастичний кіборг, а реальна людина, яка реально оцінює свої можливості.

Поділіться досвідом розв’язання конкретних проблем, розкрийте, які цінні уроки ви отримали і як плануєте використати набутий досвід у майбутньому.

І ще одна важлива річ: чітко продемонструйте клієнтам, що враховуєте їхні інтереси. Люди цінують тих, хто цінує їх.

Автор: Віта Свірневська