Популярний у Росії китайський автогігант Lifan зупинив продажі на ринку країни-агресорки

Китайський автовиробник Lifan зупинив продажі у Росії. З початку року на території країни-агресорки не було зареєстровано жодного нового авто компанії.

Втім ймовірно, що згортання бізнесу не пов'язане з повномасштабною війною Росії проти України. Про це повідомляють росЗМІ, 24 канал передає деталі.

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Авто Lifan неможливо купити у Росії

Зазначається, що станом на 15 квітня немає пропозицій про продаж нових авто Lifan на Росії. Крім того, недоступний офіційний номер гарячої лінії, а російськомовні сторінки компанії у соціальних мережах не оновлюються. Нові авто також відсутні у дилерських центрах.

При цьому на російському сайті Lifan все ще "висить" інформація про продаж седанів Solano II і Murman, хетчбека X50, а також кросоверів X60, X70 і MyWay. Однак ціни на них відповідають офіційним прайсам компанії ще за 2017 рік.

Додамо, що ще кілька років тому Lifan входив до списку найпопулярніших китайських брендів на російському авторинку.

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