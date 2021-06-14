Популярний мем з собакою продали за рекордні 4 мільйони доларів

Культовий мем Doge побив рекорд та став найдорожчим мемом. На NFT-аукціоні його продали за понад 4 мільйони доларів.

Продали мем знаменитого схвильованого собаки у п'ятницю, 11 червня. Виставили його на аукціон на сайті Zora у вівторок, 8 червня.

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Переможця – Pleasrdao – було названо в п'ятницю із заявкою на 1696,9 криптовалюти Ethereum, вартість якої становить приблизно 4 мільйона доларів.

Історія мему

Мем продала Ацуко Сато, власниця популярного пса Кабосу. Собака з'явився в мережі в 2013 році як мем із використанням накладеного тексту Comic Sans для опису вигаданого внутрішнього монологу собаки. Це швидко стало одним з найбільш розповсюджених зображень в інтернеті. Усі ділилися фотографією собаки, придумуючи власні смішні фрази.

Після того, як мем став популярним у 2013 році, 2 інженери-програмісти створили криптовалюту, яку назвали Dogecoin – це був жарт на честь мему.

Doge приєднується до ряду інших мемів та вірусних відео, творці яких здобули популярність завдяки продажам NFT.

До слова, у квітні мем "дівчина-катастрофа" був проданий майже за пів мільйона доларів.